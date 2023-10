Cearense Wellington Macedo depõe em CPI dos Atos Antidemocráticos nesta quinta-feira (5)

O jornalista cearense Wellington Macedo depõe nesta quinta-feira (5) na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Antidemocráticos do Distrito Federal (DF). A oitiva foi requerida pelo deputado Chico Vigilante (PT) e ocorre na Câmara Legislativa do DF.

"Está confirmada a presença do blogueiro Wellington Macedo de Souza, capturado no Paraguai e preso pela acusação da tentativa de explodir uma bomba nas proximidades do aeroporto de Brasília. O depoimento ocorrerá amanhã, às 10 horas, na CPI dos Atos Antidemocráticos da CLDF", confirmou o parlamentar.

Tentativa de explosão

Macedo foi condenado a seis anos de prisão pela 8ª Vara Criminal de Brasília por tentar explodir um caminhão-tanque carregado de combustível nas imediações do Aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro de 2022.

Ele ficou foragido até 14 de setembro deste ano, quando foi preso em Cidade do Leste, no Paraguai.

Wellington também é investigado em inquérito que apura as depredações e tentativas de invasão na sede da Polícia Federal (PF) no dia 12 de dezembro.

Depoimento na CPMI do 8 de janeiro

Wellington Macedo de Souza decidiu permanecer em silêncio no dia 21 de setembro diante dos questionamentos realizados pelos parlamentares participantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro, no Congresso Nacional.

Na fala inicial, o cearense informou que colaborará com as investigações assim que a defesa tiver acesso aos autos acusatórios. Ele disse não saber porque está pagando “um preço tão caro” e sendo humilhado