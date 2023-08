Blogueiro cearense envolvido em tentativa de explosão em Brasília é condenado a seis anos de prisão

O blogueiro cearense Wellington Macedo de Souza, um dos envolvidos na tentativa de explosão de uma bomba nos arredores do Aeroporto Internacional de Brasília, em dezembro do ano passado, foi condenado a seis anos de prisão. A sentença foi dada pelo juiz Osvaldo Tovani, da 8ª Vara Criminal.

Segundo as investigações, Macedo usou o próprio carro para, na véspera do Natal, levar Alan Diego dos Santos, que carregava a bomba, às proximidades do aeroporto, e ajudar a colocar o artefato explosivo dentro de um caminhão com querosene. No entanto, devido a uma falha técnica na montagem, a explosão acabou não se concretizando.

Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o cearense foi condenado por expor a perigo de vida a integridade física de outros mediante explosão, arremesso ou colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos. Ele deve cumprir regime inicial fechado e, também, pagar 250 dias-multa.

Legenda: Trecho da sentença que condenou Wellington Macedo Foto: Reprodução/TJDFT

"O crime foi premeditado. O acusado conheceu pelo menos um dos co-autores em Brasília, no acampamento montado em frente ao QG do Exército. As emulsões explosivas vieram do Pará, a pedido de George [Washington], o qual, após a montagem, entregou o artefato explosivo para Alan [dos Santos], que, por sua vez, ligou para o acusado e se encarregaram de tarefa importante, a colocação do artefato no local escolhido", escreveu o juiz na sentença.

Tovani ressaltou ainda que o fato de a bomba ter sido colocada nas imediações do aeroporto "não pode ser ignorado". "Até porque o local foi previamente escolhido, conforme demonstram os vídeos do veículo [dirigido por Macedo] passando várias vezes na região até se aproximar do caminhão-tanque", continuou o magistrado.

O juiz também entendeu que a atuação do blogueiro não foi menos importante que a dos outros dois no crime. "Pelo contrário. Sem sua atuação, Alan, que estava em frente ao QG do Exército, não colocaria o artefato explosivo no caminhão-tanque que estava estacionado nas proximidades do aeroporto".

Foragido

Macedo está foragido da Justiça desde o dia 5 de janeiro deste ano, quando foi decretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a sua prisão preventiva domiciliar. No dia seguinte à reclusão, ele rompeu a tornozeleira eletrônica e, desde então, seu paradeiro é desconhecido.

De acordo com o delegado da Polícia Civil Leonardo Castro Cardoso, que prestou depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Antidemocráticos, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, nessa quinta-feira (17), a última informação sobre Macedo é que ele estava no Mato Grosso do Sul, mas ainda não foi localizado e segue foragido.

Quem é Wellington Macedo?

Macedo foi candidato a deputado federal pelo PTB nas eleições gerais do ano passado. Ele é apoiador do ex-presidente Bolsonaro e chegou a integrar o quadro de comissionados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, dissolvido no início deste ano, mas que era comandado pela então ministra Damares Alves.

O blogueiro já havia sido preso em setembro de 2021 por suspeita de articular e financiar atos contra a democracia em 7 de setembro daquele ano.