Em meio à crise de popularidade, Lula aposta em Pé-de-Meia e Farmácia Popular

Diante de índices de aprovação em queda e desafios na economia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou rede nacional de rádio e TV, nesta segunda-feira (24), para reforçar marcas sociais do governo. No pronunciamento, destacou o início do pagamento da poupança estudantil do programa Pé-de-Meia e a ampliação do programa Farmácia Popular, que passa a oferecer todos os medicamentos gratuitamente.

A escolha do momento não é por acaso. As pesquisas recentes mostram a aprovação do presidente em queda e a desaprovação em viés de alta. O desempenho da economia, especialmente a alta do preço dos alimentos e a percepção de piora no poder de compra, tem sido apontado como um dos fatores para o desgaste. Diante disso, o governo reforça programas voltados diretamente para a população de baixa renda.

Detalhes do discurso

No discurso, Lula anunciou que, a partir desta terça-feira (25), estudantes que concluíram o ensino médio poderão sacar R$ 1.000 da poupança do Pé-de-Meia, enquanto os que seguem na escola continuam recebendo R$ 200 por mês. Ele também lançou o Pé-de-Meia Licenciatura, que incentiva jovens com bom desempenho no Enem a seguirem a carreira de professor.

Além disso, destacou a ampliação do Farmácia Popular, que agora oferece gratuitamente todos os 41 medicamentos do programa. A medida beneficia, sobretudo, pacientes com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. Fraldas geriátricas também foram incluídas na lista de itens distribuídos sem custo.