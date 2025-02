TRE-CE cassa prefeito e vice de Alto Santo por abuso de poder; cabe recurso

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) confirmou, nesta terça-feira (25), a cassação dos diplomas do prefeito de Alto Santo, Joeni Holanda (PP), e da vice-prefeita, Genileuda Oliveira (PT). A decisão, tomada por maioria no plenário da Corte, também declarou o gestor inelegível por oito anos e aplicou multa devido a práticas de abuso de poder político durante o pleito.