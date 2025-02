Elmano inicia nova rodada de reunião com prefeitos cearenses para discutir projetos; veja quem o governador já recebeu

O governador Elmano de Freitas (PT) iniciou, nesta segunda-feira (24), uma nova rodada de reunião com prefeitos cearenses. A ideia, segundo o petista, é avaliar os convênios já existentes entre município e governo e discutir novas parcerias.

"Recebi hoje à tarde cinco prefeitos e devo receber amanhã (25) mais prefeitos. Estamos fazendo reuniões para analisar todos os convênios que temos, aqueles que estão em curso, como estão, o que precisa avançar e, ao mesmo tempo, pensando algumas medidas para o futuro, de novas ações que podem acontecer nos municípios", disse logo após solenidade de homenagem ao aniversário do PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Elmano declarou ainda que as reuniões foram "muito positivas", "mas evidentemente os prefeitos que foram eleitos têm projeções, têm desejos de realizações de outras demandas e é isso que nós vamos agora buscar trabalhar".

A expectativa, segundo o chefe do Executivo estadual, é receber no Palácio da Abolição os 184 prefeitos e prefeitas o mais breve possível. "Os prefeitos foram eleitos pelo povo da sua cidade, são legítimos representantes de seu povo e têm de mim o máximo respeito, a colaboração para darmos as mãos e levarmos políticas públicas para a população", disse.

Veja lista de prefeitos recebidos pelo governador