Ceará recebe mil urnas eletrônicas para eleições de 2024; nova remessa deve chegar ainda em agosto

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) recebeu mil urnas eletrônicas novas nesta sexta-feira (25), que devem ser utilizadas para as eleições municipais de 2024. Ao todo, 25.600 devem ser distribuídas pelo Estado, com dez mil delas do modelo mais recente, atualizadas em 2022.

Essa, inclusive, é a primeira remessa do lote de 10.731 aparelhos previstos para chegada no Ceará, com uma nova remessa prevista até o fim deste mês de agosto. A partir de segunda (28), as urnas devem ser avaliadas, em um processo de substituição das versões de 2013 e 2015 pelos novos dispositivos.

Distribuição no Brasil

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mais de 200 mil urnas devem ser distribuídas em todo o Brasil até fevereiro de 2024. Essa é a segunda maior produção da tecnologia desde a implementação do voto eletrônico, em 1996, e todos os estados brasileiros devem receber novos equipamentos.

Ainda conforme as informações do órgão, os dispositivos seguem o mesmo padrão estético de 2020, mas possuem recursos aprimorados de acessibilidade, segurança, transparência e eficiência.