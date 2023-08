Candidato à reeleição, prefeito de Juazeiro do Norte encontra Ciro e Wagner em visita a Fortaleza

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), teve agenda agitada em Fortaleza nesta quarta-feira (23). Em visita à Capital, o mandatário encontrou o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e o secretário da Saúde de Maracanaú, Capitão Wagner (União).

Conforme o prefeito, no início da tarde, ele foi até o apartamento de Ciro e conversou sobre a “situação econômica do Brasil e seus reflexos nos municípios”. “Pude ouvir uma verdadeira aula daquele que é um dos políticos mais preparados da história do nosso País”, disse.

Em seguida, Glêdson conversou com um adversário de Ciro – mas seu aliado – o ex-deputado federal Capitão Wagner.

“Tive um bate-papo super descontraído com meu amigo e secretário de saúde de Maracanaú, Capitão Wagner. Na pauta, saúde pública, crise financeira dos municípios, política e, claro, pedidos de emendas para nosso município”, comentou.

Apoio

Ao Diário do Nordeste, Wagner disse que reforçou com o prefeito o diálogo sobre apoio do União Brasil à reeleição do mandatário.

“Ele também me pediu para conversar com os deputados do União Brasil para tentar aportar recursos lá para Juazeiro do Norte. Quando eu era deputado, ajudei com R$ 11 milhões e hoje temos quatro deputados federais, então ele pediu ajuda com a bancada para tocar a gestão dele, vamos tentar ajudar”, disse.

Em entrevista à live do PontoPoder na última semana, Glêdson revelou seus planos para a campanha eleitoral do próximo ano e a expectativa de aliança com antigos aliados.

Ele reconheceu que se preocupa se receberá ou não apoio do governador, mas acrescentou que reconhece que o momento é favorável para o PT lançar candidaturas.

“Eu acho que se o PT conseguir internamente resolver essa questão não seria impossível o apoio a Glêdson. Porém, eu preciso reconhecer que não é um apoio fácil. Então, o que eu levo para a população de Juazeiro do Norte é tentar comparar o que foi o histórico de Juazeiro do Norte, antes da nossa gestão, e o que nós estamos a apresentar neste momento para a população”, disse.

Sobre a relação que mantém com nomes de direita, o político disse que segue com uma relação “fluida” com o senador Eduardo Girão (Novo) e com o ex-deputado Capitão Wagner (União). “Eu não vou fazer uma luta frenética, desesperada, por apoio político, não vou. Eu vou tentar conscientizar todos os atores políticos eleitos de Juazeiro do Norte”, acrescentou.

Glêdson já havia adiantado que possui um “compromisso político” com Capitão Wagner para ter o União Brasil em seu arco de aliança para disputar a reeleição.

Ciro Gomes foi procurado pela reportagem, mas não respondeu.