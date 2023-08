Apoio do PT, elo com Capitão Wagner e reeleição histórica: os planos de Glêdson Bezerra para 2024

Com a candidatura à reeleição já anunciada, o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), agora revelou, em entrevista à live do PontoPoder, seus planos para a campanha eleitoral do próximo ano e a expectativa de aliança com antigos aliados.

Uma das dúvidas sobre o futuro político do mandatário é se ele irá representar o grupo governista no Estado, tendo como aliados o ministro Camilo Santana (PT) e o governador Elmano de Freitas (PT), ou se posicionará na oposição, ao lado do ex-deputado federal Capitão Wagner (União) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na entrevista, Glêdson reconheceu que se preocupa se receberá ou não apoio do governador, mas acrescentou que reconhece que o momento é favorável para o PT lançar candidaturas.

Glêdson Bezerra (Podemos) Prefeito de Juazeiro do Norte “Eu acho que se o PT conseguir internamente resolver essa questão não seria impossível o apoio a Glêdson. Porém, eu preciso reconhecer que não é um apoio fácil. Então, o que eu levo para a população de Juazeiro do Norte é tentar comparar o que foi o histórico de Juazeiro do Norte, antes da nossa gestão, e o que nós estamos a apresentar neste momento para a população”

Sobre a relação que mantém com nomes de direita, o político disse que segue com uma relação “fluida” com o senador Eduardo Girão (Novo) e com o ex-deputado Capitão Wagner (União). “Eu não vou fazer uma luta frenética, desesperada, por apoio político, não vou. Eu vou tentar conscientizar todos os atores políticos eleitos de Juazeiro do Norte”, acrescentou.

Glêdson, no entanto, afirmou que já possui um “compromisso político” com Capitão Wagner para ter o União Brasil em seu arco de aliança para disputar a reeleição.

Reeleição em Juazeiro do Norte

O político ainda rebateu os questionamentos sobre a “tradição” de Juazeiro do Norte de não reeleger prefeitos.

“Tem várias pessoas que passaram pela cadeira de prefeito e foram deputados federais, estaduais, vice-prefeitos, enfim, gigantes mesmo que ajudaram a construir a nossa cidade, mas nenhum deles foi reeleito. Então, calma aí, tira um pouquinho o peso das costas”, disse.