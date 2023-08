'Só se eu fosse um louco para torcer contra o Governo Elmano', diz prefeito de Juazeiro do Norte

Eleito na oposição, o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), garante que têm mantido uma boa relação com o governador Elmano de Freitas (PT), mesmo integrando grupo político diferente. Mais que isso, em entrevista para a live do PontoPoder, que foi ao ar nesta quinta-feira (17), ele disse torcer pelo sucesso do governo do petista.

Glêdson Bezerra (Podemos) Prefeito de Juazeiro do Norte “Só se eu fosse um louco para torcer contra o Governo Elmano. Se eu torcer contra ele, eu estou torcendo contra o futuro dos meus filhos e contra o meu presente”

Eleito para o cargo em 2020 tendo como aliados o ex-deputado Capitão Wagner (União) e ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Glêdson procurou diálogo — e se aproximou ao longo da gestão — com o então governador Camilo Santana (PT) e com a sucessora, Izolda Cela (sem partido). Com a eleição de Elmano e de Lula (PT) para presidente, a estratégia de aproximação continuou.

Glêdson Bezerra (Podemos) Prefeito de Juazeiro do Norte “Eu dizia que, ao ser eleito, a primeira porta que eu ia bater era a do Governo do Estado do Ceará (...) A primeira ligação que eu faço é para o governador do Estado, porque está mais próximo, e a segunda que eu faço é para alguém ligado à Presidência da República (...) e assim aconteceu”

O mandatário disse ainda que pretende visitar toda a bancada federal do Ceará até o próximo mês. “Todos os candidatos que por lá passaram, que tiraram 10 mil, 8 mil, 5 mil votos, 3 mil votos, eles dizem: ‘conte comigo depois, eu quero ajudar a sua cidade’. Então, como eu sei que o discurso é esse, eu boto os pedidos debaixo do braço e vou bater à porta deles todos, como tenho feito”, afirmou.

Conforme o prefeito, já foram prometidos para Juazeiro recursos de parlamentares como os deputados federais Yury do Paredão (sem partido), AJ Albuquerque (PP), Dr, Jaziel (PL) e o senador Eduardo Girão (Novo).

Entre os projetos que devem sair do papel, caso esses recursos cheguem, estão a reforma do mercado da cidade, a recuperação de unidades de Saúde da Família e a implantação de uma unidade do Instituto de Prevenção ao Câncer no Cariri.