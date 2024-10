Caucaia: Naumi promete estruturar Guarda Municipal e ampliar cobertura do transporte gratuito

Candidato do Partido Social Democrático (PSD) no segundo turno da eleição municipal para a Prefeitura de Caucaia, Naumi Amorim comentou propostas para a Segurança Pública e para a Mobilidade durante sabatina realizada nesta quinta-feira (17) pela Verdinha FM. Segundo o postulante, ambas as áreas serão reforçadas em um eventual retorno para a gestão municipal. O político prometeu uma estruturação da Guarda Municipal e uma ampliação da cobertura do “Bora de Graça”, que garante a gratuidade para os usuários do transporte coletivo no Município.

A conversa, no programa Bom Dia, Nordeste, apresentado por Tom Barros e Daniella de Lavôr, foi mediada pelo editor do PontoPoder, Wagner Mendes, e pelo colunista de política Inácio Aguiar.

"Hoje já existe um concurso [para a Guarda Municipal], são 50 profissionais. E a gente vai organizar, chamar esse pessoal que passou no concurso. [...] Eu já fiz lá o maior centro de segurança municipal do Estado (com a Defesa Civil, Guarda Municipal e AMT), construí uma sede bonita e bem organizada, mas assim que terminei, não tive êxito na eleição e meu plano não era o que o prefeito tinha", relembrou o político, referindo-se ao período que ocupou a cadeira de chefe do Executivo caucaense, entre 2017 e 2020.

A convocação de mais agentes aconteceria, segundo ele, de maneira conjunta com a aquisição de mais equipamentos. "Vamos, se Deus quiser, organizar e equipar a Guarda Municipal. Comprar viaturas novas, ter armamento... Não adianta encher a cidade de guarda municipal se não tiver equipamento e proteção", argumentou.

Ainda no aspecto da segurança, duas outras iniciativas defendidas pelo candidato a prefeito são a integração do videomonitoramento gerido pela administração municipal com o Governo do Estado e um diálogo para a instalação de um segundo Batalhão de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) pela Polícia Militar no Município.

"A gente tem que pedir socorro a quem pode ajudar, o Governo do Estado e a Secretaria de Segurança Pública. Quero ter um bom diálogo com o governador, com os ministérios, com os deputados federais, para a gente conseguir recursos para investir na segurança do nosso município", argumentou, ao falar da necessidade de parcerias.

Na mesma entrevista, Naumi falou da expansão da gratuidade no transporte coletivo. Implantada em 2021, a isenção da tarifa no sistema de Caucaia é referência no Brasil, por ser a maior em operação totalmente gratuita. De acordo com o pessedista, o benefício será continuado na possível gestão.

"Vou manter o 'Bora de Graça'. É uma proposta que está no meu plano de governo. E onde o ônibus de graça não vai, a gente vai colocar as topiques. Porque tem bairro que a demanda não é grande. Então às vezes uma topique resolve", assegurou o prefeiturável.

Ações para a população indígena

Apontada pelo Censo Demográfico de 2022 como a cidade cearense como mais indígenas, Caucaia reúne 17.628 pessoas de diferentes etnias. O quantitativo corresponde a uma parcela de 5% da população do município. Indagado sobre a ausência de políticas voltadas para essa parcela do contingente populacional em suas propostas apresentadas à Justiça Eleitoral, Naumi Amorim garantiu que irá promover políticas públicas nesse sentido.

"Acho que a gente tem que ter um bom diálogo, atendendo às demandas. Porque o índio (sic.) às vezes quer uma estrada para chegar no local dele, quer fazer um evento", ressaltou o entrevistado.

Ele justificou que mesmo não prevendo ações em suas propostas, sua atuação na última passagem pela Prefeitura de Caucaia privilegiou a população indígena, com a criação de um órgão municipal específico.

"Às vezes não está no nosso plano de governo, não está no meu, mas eles sabem que foram bem acolhidos", sustentou. "Quero essa parceria com eles, continuar essa parceria que tive entre 2017 e 2020", completou, afirmando que também quer uma proximidade com outros grupos minoritários, a exemplo do povo cigano e de quilombolas.

Infraestrutura

Durante a conversa, Naumi foi questionado sobre o que propõe para os distritos de Caucaia quanto à infraestrutura e oferta de serviços públicos. Entre as intervenções mencionadas por ele estão a construção de passagens molhadas e estradas de piçarra para facilitar o deslocamento dos moradores dessas regiões.

"As pessoas do interior, o que elas querem? Estrada, água e ter também um acesso a um posto de saúde", destacou, falando ainda da necessidade de disponibilizar ambulâncias nesses locais.

Com relação à infraestrutura nos demais pontos do Município, o postulante disse que planeja melhorar vias de acesso aos bairros e executar outras intervenções que melhorem a vida dos habitantes.