Candidato em Fortaleza, George Lima inicia campanha em missa: 'Prioridade é unir mais as pessoas'

Postulante do Solidariedade, George Lima foi o primeiro candidato à Prefeitura de Fortaleza em 2024 a cumprir agenda pública de campanha nesta sexta-feira (16). O empresário esteve com a candidata a vice, Rachel Girão, na missa do Shalom da Paz, no bairro Aldeota.

"Começar a campanha acalmando o coração, ouvindo a Deus, sabendo o que Deus quer para a gente, fazer uma campanha em paz, com o coração em paz e com a sabedoria que sempre nos inspira. Tem a frase que Deus capacita os escolhidos, e a gente está aqui hoje para começar a campanha com a mão (de Deus) segurando na nossa fé", disse o candidato.

Veja também PontoPoder Solidariedade escolhe advogada como candidata a vice-prefeita de Fortaleza em chapa pura do partido PontoPoder Candidato à Prefeitura de Fortaleza, George Lima diz que é 'livre de qualquer acordo político'

Segundo ele, a prioridade de sua campanha será "unir mais as pessoas". "Fazer com que as pessoas tenham confiança e esperança nos políticos, uma maneira política que a gente vem fazendo o diálogo, da conversa, pedindo ajuda a todos. E o nosso tema maior é esse: juntar todas as forças que têm em Fortaleza para a Cidade voltar a ser uma cidade da paz", afirmou.

Legenda: George Lima e a candidata a vice, Rachel Girão, em igreja de Fortaleza Foto: Thiago Gadelha

A candidata a vice, Rachel Girão, destacou a ajuda aos menos favorecido como foco de campanha. "Se essa missão chegou até nós, se Deus trouxe essa missão, é porque ele tem algum propósito. O nosso propósito, de fato, é ajudar os menos favorecidos, é transformar essa Cidade para que seja igualitária para todos", disse.

Legenda: Candidata a vice, Rachel Girão, em primeiro ato da chapa do Solidariedade Foto: Thiago Gadelha

Conheça o candidato

George Lima é empresário e já atuou em diversos setores, como de alimentos, imobiliário e automobilístico. Em 2018, ingressou na política para o cargo de deputado estadual. Foi sua primeira eleição, disputando pelo Partido Verde, e obteve 8,3 mil votos.

Em 2019 e 2020 exerceu cargo no governo estadual, assessorando o então secretário Élcio Batista na Casa Civil. Em 2021, assumiu como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).