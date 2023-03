Câmara Municipal de Fortaleza homenageia 50 anos da Unifor

A Universidade de Fortaleza (Unifor) será homenageada em sessão solene na Câmara Municipal de Fortaleza pelos 50 anos de existência. O evento ocorre nesta quarta-feira (22), às 19h, no Plenário Fausto Arruda, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza.

A iniciativa partiu do vereador Danilo Lopes (Avante), que além de ser doutor em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2007), também é professor da Unifor. Ele ministra aula nos cursos de Odontologia, Educação Física e no Mestrado Profissional em Odontologia.

A homenagem da Câmara será realizada em meio a outras comemorações do cinquentenário da Unifor, como a exposição que destaca as mulheres nas artes plásticas.

Cinquentenário da Unifor

A Unifor é uma instituição de ensino que registra mais de 866 ambientes educacionais em sua estrutura física. Dentre os espaços, há 238 salas de aula, 474 laboratórios e 145 espaços administrativos.

Além disso, contribuiu para a formação de cerca de 100 mil estudantes em 40 cursos de graduação e mais de 18 mil em cursos de pós-graduação. A formação contempla projetos de ensino, pesquisa e extensão.

A Universidade, fruto do sonho de Edson Queiroz e Yolanda Queiroz, ainda registra corpo docente com aproximadamente 900 profissionais titulados como mestres ou doutores.

Serviço

Sessão solene em homenagem aos 50 anos da Unifor