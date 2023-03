CAPTEI: UNIFOR faz lançamento oficial das comemorações pelos 50 anos

A Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz, em 21 de março de 1973, completa 50 anos.

Para comemorar as cinco décadas de uma instituição de ensino consolidada em ações, projetos, pesquisa e extensão, formando, aproximadamente, 100 mil estudantes em 40 cursos de graduação e mais de 18 mil em cursos de pós-graduação, a Universidade iniciou, no início da noite de quinta, 16, o lançamento oficial das comemorações para convidados e colaboradores no Auditório da Biblioteca.

LC Moreira esteve por lá e captou alguns momentos.

