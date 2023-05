Câmara dos Deputados instala CPI para investigar fraudes em partidas de futebol

A Câmara Federal instalou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), nesta quarta-feira (17), para investigar a manipulação de resultados em partidas de futebol. O grupo foi montado em meio à operação policial que apura o esquema de fraudes no Campeonato Brasileiro e em torneios estaduais.

A CPI foi requerida pelo deputado Felipe Carreras (PSB-PE), que será o relator. Já o presidente será o deputado Julio Arcoverde (PP-PI) e o primeiro vice-presidente será o deputado cearense André Figueiredo (PDT). Outro parlamentar do Ceará que integra o colegiado, como membro titular, é o deputado Yury do Paredão (PL).

"As apostas esportivas, atualmente, vão além de tentar adivinhar o resultado de uma partida. Elas permitem apostar, por exemplo, qual time de futebol terá mais escanteios em um jogo ou até qual equipe receberá um número específico de cartões amarelos ou vermelhos, e é aí que as quadrilhas agem. A falta de regulamentação do setor ainda deixa lacunas que permitem que criminosos agindo de má-fé maculem o resultado esportivo", diz Carreras no requerimento.

A comissão terá 120 dias para investigar o assunto. Veja quem são os integrantes titulares:

Adail Filho (Republicanos-AM)

André Figueiredo (PDT-CE)

Augusto Coutinho (Republicanos-PE)

Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ)

Beto Pereira (PSDB-MS)

Capitão Alberto Neto (PL-AM)

Célio Silveira (MDB-GO)

Daniel Agrobom (PL-GO)

Daniel Freitas (PL-SC)

Delegado da Cunha (PP-SP)

Felipe Carreras (PSB-PE)

Glauber Braga (PSOL-RJ)

José Rocha (UNIÃO-BA)

Julio Arcoverde (PP-PI)

Luciano Azevedo (PSD-RS)

Luciano Vieira (PL-RJ)

Luisa Canziani (PSD-PR)

Mauricio do Vôlei (PL-MG)

Mersinho Lucena (PP-PB)

Paulinho Freire (União-RN)

Paulo Azi (União-BA)

Ricardo Ayres (Republicanos-TO)

Ricardo Silva (PSD-SP)

Saullo Vianna (União-AM)

Yury do Paredão (PL-CE)

Os suplentes:

Bandeira de Mello (PSB-RJ)

Coronel Ulysses (União-AC)

Danilo Forte (União-CE)

Delegado Caveira (PL-PA)

Fernando Rodolfo (PL-PE)

Fred Costa (Patriota-MG)

Leur Lomanto Júnior (União-BA)

Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG)

Prof. Paulo Fernando (Republicanos-DF)

Samuel Viana (PL-MG)

Wellington Roberto (PL-PB)

Fraudes em apostas

A Justiça de Goiás aceitou uma denúncia no último dia 10 de maio contra 16 pessoas acusadas de participar de um esquema de corrupção envolvendo jogadores de futebol e apostadores.

O esquema funcionava assim: aliciadores entravam em contato com jogadores de diversos campeonatos brasileiros para fechar acordo para que eles cometessem lances específicos durante determinada partida. Em troca, os atletas recebiam grandes quantias de dinheiro, mas somente se cumprissem com o combinado.

Os lances eram, por exemplo, tomar cartão amarelo ou vermelho, cometer pênalti, sofrer gol ou fazer gol contra. E as ofertas para os jogadores variavam entre R$ 50 mil e R$ 100 mil, segundo o Ministério Público de Goiás.

Após a repercussão do caso, na semana passada, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou à Polícia Federal uma investigação sobre o esquema.

CPI do MST e CPI das Americanas

Também nesta quarta (17), a Câmara decidiu instalar duas outras CPIs: uma para investigar as ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e outra para tratar das inconsistências de mais de R$ 20 bilhões nas contas das Lojas Americanas.

No caso da CPI das Americanas, a presidência ficou com o deputado Gustinho Ribeiro (Republicanos-SE) e a primeira vice-presidência com o deputado cearense Júnior Mano (PL). O relator será Carlos Chiodini (MDB-SC).

Já na CPI do MST, a relatoria será do deputado e ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro (PL), Ricardo Salles (PL-SP). Coronel Zucco (Republicanos-RS) será presidente e Kim Kataguiri (União-SP) o primeiro vice-presidente.