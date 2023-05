Operação Penalidade Máxima: veja o que se sabe até agora e quais jogadores foram denunciados

A Operação Penalidade Máxima investiga, desde o início de fevereiro, grupos criminosos envolvidos em casos de manipulação de resultados em campeonatos de futebol espalhados pelo país. A primeira denúncia partiu do presidente do Vila Nova-GO, Hugo Jorge Bravo, que descobriu um esquema dentro do clube e expôs ao Ministério Público de Goiás.

COMO ACONTECIA A MANIPULAÇÃO?

Aliciadores entram em contato com alguns jogadores de diversos campeonatos brasileiros visando fechar um acordo para que estes realizem algumas ações ao longo de determinada partida. Em troca os atletas recebem grandes quantias de dinheiro, mas somente se cumprir com o combinado. Tomar cartão amarelo ou vermelho, cometer pênalti, sofrer gol ou fazer gol contra, são algumas ações que garantiam dinheiro aos jogadores.

As primeiras denúncias feitas aconteceu quando o presidente do Vila Nova-GO descobriu que o volante Romário recebeu R$ 150 mil para cometer um pênalti no jogo contra o Sport, na Série B do Brasileirão.

Legenda: O volante Richard foi afastado do Cruzeiro após as denúncias da época em que jogava no Ceará Foto: Felipe Santos / Ceará

JOGADORES INVESTIGADOS

ENVOLVIDOS MAS NÃO DENUNCIADOS

Kevin Lomónaco (Bragantino), Moraes (Atlético-GO), Nikolas Farias (Novo Hamburgo-RS) e Jarro Pedroso (Inter-SM), são quatro jogadores que admitiram estar envolvidos no esquema de apostas mas que não foram denunciados.

JOGOS INVESTIGADOS

Oito jogos do Brasileirão Série A de 2022 etão sendo investigados pelo Ministério Público, são elas: