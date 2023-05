Ceará e Fortaleza marcam reuniões com elencos sobre apostas e punições em caso de envolvimento

A investigação sobre casos de manipulação de resultados no futebol brasileiro repercutiu também no planejamento das diretorias de Ceará e Fortaleza. Como forma de prevenir o envolvimento de atletas do elenco, as gestões marcaram reuniões com os grupos sobre o tema.

Nos dois casos, a proposta é conscientizar os jogadores sobre a gravidade e possíveis penalizações. No caso leonino, o presidente Marcelo Paz participará de uma reunião com o plantel nos próximos dias.

No âmbito alvinegro, uma cartilha com todas as implicações jurídicas para os possíveis envolvidos, será apresentado pelo departamento jurídico até o fim da semana, distribuída tanto para o profissional como para categorias de base.

As cúpulas de Ceará e Fortaleza se solidarizam com os demais clubes que são ‘vítimas’ desse esquema e também ressaltam que são favoráveis ao banimento do jogador, se tudo for comprovado.

Clubes podem processar jogadores?

No aspecto jurídico, o Diário do Nordeste apurou que Ceará, Fortaleza e demais clubes que foram listados no processo de manipulação, caso confirme que um atleta participou de manipulação, podem acioná-lo na Justiça. A acusação deve envolver processo por danos morais e materiais.

O movimento pode ocorrer para profissionais que defendem o time ou atuaram em momento anterior, se estiver em lista de um jogo investigado. Caso o nome ainda possua vínculo, um pedido de rescisão indireta deve ser solicitado.