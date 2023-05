Fluminense afasta zagueiro Vitor Mendes após jogador ser citado em esquema de manipulação

A direção do Fluminense afastou temporariamente o zagueiro Vitor Mendes das atividades do clube. O jogador foi vetado da partida contra o Cruzeiro, na noite desta quarta-feira, (10), pelo Brasileirão, apesar de ter viajado com o elenco tricolor para a capital mineira, na terça-feira, (9).



Ao anunciar o afastamento, o clube carioca evitou citar a causa.

O Fluminense FC informa que o atleta Vitor Mendes está afastado preventivamente das atividades do clube. pic.twitter.com/rXOusoGGvC — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 10, 2023

"O Fluminense FC informa que o atleta Vitor Mendes está afastado preventivamente das atividades do clube", disse a direção, de forma breve, nas redes sociais.



O nome do jogador não consta na denúncia que o Ministério Público de Goiás ofereceu à Justiça. No entanto, aparece em "prints" de conversas entre apostadores, divulgados pelo site GE, na terça-feira, (9).



Há suspeitas de que o defensor teria forçado um cartão amarelo na partida entre o Juventude, então o time que defendia, e o Fortaleza, no Brasileirão do ano passado. Ele teria recebido R$ 35 mil de apostadores.



Contratado neste ano pelo clube carioca, por empréstimo, Vitor Mendes é reserva, mas costuma entrar ao longo das partidas. Ele soma nove partidas com a camisa do Flu, com um gol marcado. O jogador pertence ao Atlético-MG.



Horas antes do anúncio do Flu, o Santos há havia tomado decisão semelhante ao afastar temporariamente o zagueiro Eduardo Bauermann, cujo nome aparece na denúncia do MP. O jogador vai desfalcar o Santos na partida contra o Bahia, na Vila Belmiro.