Cearense Igor Cariús é alvo de mandado de busca e apreensão em operação de manipulação de resultados

O cearense Igor Cariús, lateral-esquerdo do Sport, é um dos alvos da Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás. Uma nova etapa da investigação, que trata da suspeita de manipulação de resultados de partidas de futebol, foi deflagrada nesta terça-feira (18).

Cariús foi alvo de um dos mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça goiana. Ele teve o celular, o notebook e a carteira de habilitação apreendidos. O MP de Pernambuco realizou as apreensões.

Ao GE, o MPPE informou por meio de nota: "O Grupo de Atuação Especializada de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público de Pernambuco (Gaeco/MPPE) cumpriu, na manhã de hoje (18), dois mandados de busca e apreensão no Recife e no Cabo de Santo Agostinho. As diligências estão sendo realizadas em apoio ao Ministério Público de Goiás, que conduz a Operação Penalidade Máxima II. Maiores informações devem ser solicitadas ao MP daquele Estado", informou.

OPERAÇÃO PENALIDADE MÁXIMA

Na manhã desta terça-feira (18), o MP de Goiás realizou uma grande operação para cumprir três mandados de prisão preventiva e outros 20 de busca e apreensão. Ao todo, o trabalho chegou a 16 cidades de seis estados. São elas: Goianira (GO), Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE), Pelotas (RS), Santa Maria (RS), Erechim (RS), Chapecó (SC), Tubarão (SC), São Paulo (SP), Bragança Paulista (SP), Guarulhos (SP), Santo André (SP), Santana do Parnaíba (SP), Santos (SP), Taubaté (SP) e Presidente Venceslau (SP).

O órgão aponta que pelo menos cinco jogos da Série A do Brasileirão de 2022 podem ter tido resultados fabricados por apostadores. No entanto, as partidas não foram reveladas. Além das Séries B e A, os estaduais de Goiás, do Rio Grande do Sul, de Mato Grosso e de São Paulo (de 2022) também estão na lista.

O Sport, adversário do Ceará na final da Copa do Nordeste nesta quarta-feira, se manifestou sobre o assunto. Em nota, o clube repudiou qualquer ligação com manipulação de jogos. O time pernambucano reforça que confia e apoia o atleta, que "tem conduta exemplar no dia a dia". Além disso, colocou o departamento jurídico à disposição do jogador. O Sport ainda disse estar disposto a colaborar com as autoridades.

VEJA A NOTA COMPLETA: