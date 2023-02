MP investiga grupo suspeito de manipulação de jogos na Série B de 2022; atletas estão envolvidos

Um grupo especializado em possíveis fraudes em jogos da Série B do Campeonato Brasileiro está sendo investigado pelo Ministério Público de Goiás. O intuito dos criminosos era influenciar apostas em valores altos. Para isso, eles também contariam com a participação de jogadores profissionais de futebol. As informações são do Ge.

Ainda de acordo com o MP, o grupo deve ter atuado em pelo menos três jogos da reta final da Série B do ano passado. A movimentação financeira teria chegado a R$ 600 mil. Os nomes dos envolvidos não foram revelados.

Na operação, batizada de Penalidade Máxima, foi cumprido um mandado de prisão e nove de busca e apreensão nas seguintes cidades: Goiânia, São João Del-Rei (MG), Cuiabá (MT), São Paulo (SP_, São Bernardo do Campo (SP) e Porciúncula (RJ).

O grupo buscava convencer atletas a manipular resultados dos jogos com ações em campo. No caso, cometer pênalti no primeiro tempo e outros métodos. Os jogadores receberiam parte do prêmio das apostas em troca. Cada envolvido pode ter recebido cerca de R$ 150 mil por aposta.