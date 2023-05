Ex-Ceará, Richard é afastado do Cruzeiro por suspeita de manipulação de jogos

O Cruzeiro afastou o volante Richard das atividades do futebol profissional. O jogador, que passou pelo Ceará em 2022, é um dos suspeitos de participar da manipulação de jogos da Série A do Brasileirão do ano passado. A investigação é feita pelo Ministério Público de Goiás, na Operação Penalidade Máxima.

Enquanto atuava pelo Alvinegro, o jogador teria recebido a quantia de R$ 40 mil reais para ser advertido com um cartão amarelo no jogo contra o Cuiabá. A partida terminou empatada em 1 a 1. Os detalhes da negociação foram expostos em prints no documento com a denúncia oferecida pelo MP. O volante chegou a dizer, em uma das mensagens, que havia sido aliciado por três apostadores. No entanto, recusou a investida.

Minutos depois, a conversa foi reiniciada após o envio do comprovante de depósito por meio do Pix para o jogador. O apostador ainda disse: "Tá pago aí, meu amigo. Marcha na carreta", escreveu. O jogador ainda teria dito: "Não fecho com ngm (ninguém) a não ser você, sou papo reto bagulho não é brincadeira."

Em nota curta, o Cruzeiro informou o afastamento do jogador.