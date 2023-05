Nino Paraíba e Richard Coelho, ex-Ceará, são citados em esquema de apostas esportivas

O lateral-direito Nino Paraíba e o volante Richard Coelho, que defenderam o Ceará na temporada 2022, foram citados entre os jogadores suspeitos de envolvimento no esquema de manipulação de resultados da Série A do Campeonato Brasileiro de 2022. O esquema está sendo investigado pelo Ministério Público de Goiás na Operação Penalidade Máxima.

A informação foi divulgada nesta terça-feira (9) pela rádio Itatiaia, que informou ter tido acesso às conversas do processo e localizado o nome dos dois jogadores ex-Ceará, além do de Dadá Belmonte, jogador do América-MG. Richard Coelho deixou o Ceará e acertou com o Cruzeiro, enquanto Nino Paraíba atualmente veste a camisa do América-MG.

O Ministério Público de Goiás (MPGO) apresentou uma nova denúncia contra grupo que manipulava resultados de jogos de futebol para obter lucros financeiros em sites de apostas. Nesta etapa da Operação Penalidade Máxima, um dos oito jogos da Séries A de 2022 investigados é Ceará x Cuiabá. Richard e Nino Paraíba estavam em campo e ambos receberam cartão amarelo.

Ainda conforme a publicação, Nino Paraíba e Richard Coelho ainda não foram denunciados formalmente na Operação Penalidade Máxima ou são alvos de ações do Ministério Público. Os seus possíveis envolvimentos com o esquema de manipulação de resultados seguem sendo alvo de investigação do Ministério Público de Goiás.

A Itatiaia informou que teve acesso a documentos anexados ao processo.

VEJA FOTOS DIVULGADAS PELA ITATIAIA

Legenda: Imagens divulgadas pela Itatiaia Foto: Reprodução/Itatiaia

Legenda: Imagens divulgadas pela Itatiaia Foto: Reprodução/Itatiaia

Ainda de acordo com a Itatiaia, ainda não há comprovações de depósitos por parte dos apostadores nas investigações.

CEARÁ SE PRONUNCIA SOBRE O CASO

Em nota oficial, o Ceará informou que “ainda não foi notificado de quaisquer andamentos das investigações noticiadas, mas está à disposição das autoridades competentes para quaisquer esclarecimentos e auxílios”.

O América disse que aguardará para se posicionar, uma vez que não foi 'comunicado oficialmente do fato'. "Havendo confirmações, o América irá se pronunciar, mas precisamos ter cautela neste momento para não nos anteciparmos aos fatos", disse o clube. Os jogadores citados ainda não se pronunciaram sobre o caso.