Nino Paraíba, ex-Ceará, é afastado do América-MG após suspeita manipulação de resultados

O lateral-direito Nino Paraíba foi afastado preventivamente das atividades com o elenco do América-MG, informou o clube na tarde desta quarta-feira (10), por meio de uma publicação feita no perfil oficial do clube no Instagram. Nino, de 37 anos, foi citado entre os jogadores suspeitos de envolvimento no esquema de manipulação de resultados da Série A do Campeonato Brasileiro de 2022.

A informação foi divulgada nesta terça-feira (9) pela rádio Itatiaia, que informou ter tido acesso às conversas do processo e localizado o nome do jogador ex-Ceará. Ainda conforme a publicação, Nino Paraíba ainda não foi denunciado formalmente na Operação Penalidade Máxima ou é alvo de ações do Ministério Público.

O seu possível envolvimento com o esquema de manipulação de resultados segue sendo alvo de investigação do Ministério Público de Goiás. A Operação Penalidade Máxima investiga, desde o início de fevereiro, grupos criminosos envolvidos em casos de manipulação de resultados em diferentes campeonatos do futebol brasileiro, incluindo a Série A do Campeonato Brasileiro.

Nino Paraíba, de 37 anos, defendeu o Ceará ao longo de toda a temporada de 2022. Com a camisa alvinegra, o lateral-direito totalizou 55 jogos disputados, dois gols e quatro assistências. Ele defende o América-MG desde o início da temporada de 2023.