Ceará x Vitória: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em confronto pela 4ª rodada da Série B, o Ceará recebe o Vitória, nesta quarta-feira (10), às 19h, no estádio Presidente Vargas. O Alvinegro volta a atuar em casa depois de maratona de jogos longe da capital cearense. As duas equipes estão nos extremos da tabela da competição.

O Ceará chega para a partida depois de enfrentar ABC e Ponte Preta, fora de casa, pela Série B. No meio disso, teve o tricampeonato da Copa do Nordeste em cima do Sport. Na Segundona, a equipe soma quatro pontos em quatro partidas até aqui.

Do outro lado, o Vitória é a única equipe com 100% de aproveitamento na competição, 12 pontos somados em quatro jogos. Na última partida, o Leão aplicou 3 a 0 em cima do Botafogo-SP, no estádio Barradão. O rubro-negro marcou 11 gols e ainda não teve a defesa vazada na Série B.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pelo Premiere, rádio e YouTube da Verdinha FM 92,5, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

AINDA SEM TORCIDA

Contra o Vitória, o Ceará não poderá contar com o apoio do seu torcedor no estádio. O mesmo cenário do jogo diante do Guarani irá se repetir no PV, com o som reduzido aos jogadores e a comissões técnicas. Além do rubro-negro, o Vozão encara o Tombense, no próximo sábado (13), com portões fechados.

O último recurso julgado pelo STJD permite a entrada de mulheres e crianças, até 12 anos, nos três últimos jogos de punição. O Ceará só terá o apoio completo da nação alvinegra a partir da 14ª rodada, em confronto diante do Avaí, no dia 26 de junho.

DÚVIDAS E DESFALQUES

Eduardo Barroca tem problemas nas laterais para o duelo. Na direita, Michel Macêdo se lesionou na posterior da coxa esquerda contra a Ponte Preta. Do outro lado, William Formiga trata lesão no ligamento do joelho. Os dois devem ser as baixas no DM alvinegro.

Já o treinador Léo Condé, do Vitória, tem dor de cabeça com três atletas que não devem enfrentar o Ceará. O goleiro Thiago Rodrigues, o zagueiro Marco Antônio e o atacante Léo Gamalho estão lesionados. Além disso, o defensor Wagner Leonardo e o meia Rodrigo Andrade estão pendurados, mas vão para o jogo.

RETROSPECTO DO CONFRONTO

O equilíbrio completo marca os confrontos entre Ceará e Vitória. Ao longo de 39 jogos, foram 13 triunfos do Vozão, contra 13 do Leão e 13 empates. O último duelo aconteceu menos de dois meses, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste, quando o rubro-negro venceu por 2 a 0, no Barradão.

Legenda: Em duelo pela semifinal da Copa do Nordeste de 2021, o Ceará venceu o Vitória por 2 a 0, com gols de Vina e Messias Foto: Thiago Gadelha / SVM

Pelo Brasileirão, o encontro mais recente foi em 2018, pela 25ª rodada da Série A. Com gols de Calyson e Samuel Xavier, o Ceará venceu por 2 a 0 a partida que aconteceu na Arena Castelão.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Richard; Warley, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Danilo Barcelos; Richardson, Guilherme Castilho e Jean Carlos; Erick, Janderson e Vitor Gabriel. Técnico: Eduardo Barroca.

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto; Zé Hugo, Osvaldo e Welder. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X VITÓRIA

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE

Data: 10/05/23 (quarta-feira)

Horário: 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistente 1: Michael Correia (RJ)

Assistente 2: Daniel do Espirito Santo Parro (RJ)

4º árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior (CE)

Var: Charly Wendy Straub Deretti (SC)