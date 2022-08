Bolsonaro estará no Flow Podcast nesta segunda-feira (8)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é o convidado desta segunda-feira (8) do Flow Podcast. A entrevista terá a duração de duas horas e será transmitida ao vivo direto dos estúdios do programa em São Paulo, a partir das 19h, no canal do YouTube do podcast.

Igor Coelho, líder do Flow, conduzirá o bate-papo. Segundo a empresa, o objetivo é usar a popularidade da rede de podcasts para atrair os presidenciáveis. As informações são do Notícias da TV.

O Flow anunciou a entrevista com o presidente nas redes sociais. Nesta segunda, Bolsonaro cumpre ainda agenda em São Paulo, fato que facilitou o convite.

Recusa de entrevistas

É o primeiro convite que Bolsonaro aceita como presidenciável. Ele recusou duas tentativas anteriores de comparecer à Globo.

No entanto, é possível que esse momento chegue, pois o presidente foi sorteado para começar as sabatinas com presidenciáveis no próximo dia 22 de agosto. A assessoria de Bolsonaro teria confirmado o comparecimento dele aos estúdios da Globo. As sabatinas terão duração de 40 minutos.