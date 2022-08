Izolda Cela escolhe Ângela Gondim como a nova desembargadora do Tribunal de Justiça do Ceará

A procuradora Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves foi escolhida pela governadora Izolda Cela como a nova desembargadora do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), segundo anunciou a chefe do executivo estadual em suas redes sociais nesta segunda-feira (8).

"Ela compõe a lista tríplice enviada a mim pelo TJCE, após ser uma das indicadas pelo Ministério Público Estadual (MPCE). Desejo boa sorte e muito sucesso à Ângela Gondim nesta missão", escreveu Izolda.

Foto: Reprodução

A jurista ficou em 1º lugar na lista tríplice nomeada pelo MPCE em julho deste ano, com 38 votos. Em segundo lugar ficou a procuradora de justiça Maria Neves Feitosa Campos, com 28 votos; e o procurador Marcos William Leite de Oliveira, com 27 votos.

A vaga no Tribunal de Justiça surgiu em decorrência da aposentadoria do desembargador Francisco Lincoln Araújo e Silva, no último mês de maio.

Perfil

Graduada em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Ângela Gondim é mestra em Ordem Jurídica Constitucional pela mesma instituição; e especialista em Direito de Família pela Escola Superior do Ministério Público/Universidade Estadual do Ceará.

Atualmente, é titular da 5ª Procuradoria de Justiça do Ceará e professora do Centro Universitário 7 de Setembro.