Bolsonaro diz que vai processar Lula por falas sobre pandemia e mansão de Mauro Cid

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta sexta-feira (12), que irá entrar com dois processos contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram, Bolsonaro disse que ingressará com uma ação criminal e outra civil.

"Primeiro, ele disse que das 700 milhões de mortes por Covid no Brasil, 300 milhões a responsabilidade é minha. Bem, são números absurdos, mas que atingem a minha honra. A outra, diz que eu tenho nos Estados Unidos uma mansão de 8 milhões de dólares, em nome de um assessor meu. São absurdos", disse o ex-presidente.

A declaração de Lula sobre a atuação do ex-presidente na pandemia de Covid-19 foi dada na quinta-feira (12), durante evento de assinatura da Lei Paulo Gustavo.

O petista atribuiu a responsabilidade de mortes pela doença a Bolsonaro, falando sobre a falta de incentivo à vacinação.

"Só para a gente ter desgraça que esse país foi submetido. Das 700 milhões de brasileiros que morreram da Covid-19, 300 milhões morreram por culpa de um governo negacionista que não tem a menor sensibilidade de respeitar a ciência", disse o presidente.

O Brasil contabiliza, na verdade, 700 mil óbitos confirmados pela doença, segundo dados do Ministério da Saúde. Mais de 37 milhões de casos foram registrados.

Mansão de Mauro Cid

Em outro momento do discurso, Lula comentou sobre casa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, avaliada em R$ 8,5 milhões na Califórnia.

"Agora mesmo acabaram de descobrir uma casa de 8 milhões de dólares do, como é que chama ele? Do ajudante de ordem do Bolsonaro", disse Lula. "Certamente uma casa de 8 milhões de dólares não é para o ajudante de ordem, certamente é para o paladino da discórdia, da ignorância, do negacionismo", afirmou. A posse da casa foi divulgada em reportagem do Metrópoles.

Mauro Cid é um dos alvos da operação da Polícia Civil que investiga a atuação de associação criminosa suspeita de inserir dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde.