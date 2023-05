Janja cobra destaque a mulheres em evento de educação no Crato e Lula fotografa momento

A primeira-dama Janja cobrou, do presidente Lula (PT), maior destaque às mulheres parlamentares e gestoras. O momento ocorreu durante a assinatura da Medida Provisória que lançou o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica, nesta sexta-feira (12), no Crato.

"A Janja me chamou que só falou homem aqui. Então, é o seguinte, eu vou chamar ela para falar", disse o presidente, chamando a primeira-dama ao microfone.

Mas Janja, logo corrigiu Lula. "Na verdade, maridinho, eu falei que na hora de assinar o decreto, os homens sempre se levantaram e a gente tem a Fernanda (Pacobahyba), a Izolda (Cela), a secretária de Educação do Estado (Eliana Estrela), a Onélia (Santana), a Lia (Freitas) que não foram chamada para a foto", disse.

Janja Primeira-dama do Brasil "Então, eu queria chamar essas mulheres para a frente aqui, porque elas também fazem parte disso. Se hoje o Ministério da Educação está de volta com toda força, é porque tem também mulheres que fazem isso".

Na sequência, ela chamou as mulheres presentes no palco do evento para uma foto. Entre elas, a vice-governadora Jade Romero, a senadora Augusta Brito, a secretária-executiva do Ministério da Educação, Izolda Cela, e a presidente do Funda Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba.

A primeira-dama do Ceará, Lia Freitas, a ex-primeira-dama e secretária de Proteção Social, Onélia Santana, e a primeira-dama da Assembleia Legislativa, Christiane Leitão, também foram para a frente do palco.

O presidente Lula aproveitou o momento para pegar a máquina do fotógrafo Ricardo Stuckert para registrar o momento.

Legenda: Lula aproveitou o momento com a máquina para fotografar o público que acompanha o evento no Parque de Exposições do Crato Foto: Kid Jr.