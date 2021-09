Bancada federal cearense reage a pedido de intervenção no BNB; PT nega vínculo com Inec

O pedido do presidente do PL, Valdemar Costa Neto , para que o Governo Federal demita o presidente do Banco do Nordeste, Romildo Rolim , e toda a diretoria da instituição foi recebido pelos deputados federais cearenses com mais dúvidas que conclusões. Lideranças do PT negam que o comando do Instituto Nordeste Cidadania (Inec), ONG responsável por programas de microcrédito do banco e pivô da crise, tenha qualquer vínculo com o partido. Outros deputados pedem cautela na apuração dos fatos.

“Nós não podemos ter uma ONG contratada em um banco da importância do Banco do Nordeste”, disse Costa Neto, que chamou o vínculo mantido desde 2003 de “barbaridade” , embora não tenha apontado indícios de irregularidades ou má gestão dos recursos.

A questão veio a público nessa segunda-feira (27) quando Costa Neto publicou vídeo relatando ter enviado ofício ao ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), e à ministra-chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda (PL), cobrando a destituição do comando do BNB, após ter sido questionado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a respeito do contrato anual de R$ 600 milhões do banco com o Inec.

Eu fico triste em ver que, mesmo no governo Bolsonaro, um governo de direita, um órgão federal do calibre do BNB ainda seja usado para fins políticos e controlado, na grande maioria, por esquerdistas. Da mesma forma, a sua fundação, onde os quase 7 mil empregos são todos ocupados por indicações para atender aos interesses de grupos ligados à oposição do Bolsonaro. Isso precisa acabar

Um dos motivos alegados por governistas é a suposta ligação do comando do Inec com o PT. O desalinhamento ideológico é criticado, por exemplo, pelo deputado Heitor Freire (PSL).

O deputado José Guimarães (PT), no entanto, nega indicações ou vínculos de seu partido com a ONG, responsável por operacionalizar os programas Crediamigo e Agroamigo. “Isso não tem o menor fundamento. O PT nunca fez indicação para esse instituto, e há anos que não tem indicação do PT no BNB. E se tem (algum dirigente petista na ONG), não passou pelo PT”, reforça.

Já José Airton (PT) classifica a atual gestão do BNB como “segura e responsável”, mas cobra apuração de possíveis irregularidades. “Naturalmente, toda questão envolvendo dinheiro público deve ser olhada com a devida atenção pelos órgãos fiscalizadores. Se houve algo errado, que se corrija e se apontem os responsáveis. O que não interessa ao Nordeste é que disputas políticas enfraqueçam o papel do banco no apoio aos projetos para o setor produtivo, em especial no microcrédito”, pontua o parlamentar.

O deputado federal Eduardo Bismarck (PDT) também demonstra preocupação com a crise. "É preocupante porque o BNB é muito importante na estrutura do Nordeste, e o presidente Jair Bolsonaro já tentou por duas vezes encerrá-lo e agregá-lo a outros bancos, como o Banco do Brasil. Não podemos abrir mão do BNB", ressalta. "Me surpreendeu essa crise e a desconfiança com a presidência e da diretoria", acrescenta o parlamentar.

O pedetista ressalta que não tem contato com o atual presidente do Banco, mas defende a apuração do caso com direito a ampla defesa dos acusados. "É preciso apurar os motivos que levaram a essa contração, se era mais barata, se havia indício de má gestão, se foi feita de forma adequada e dentro da legalidade, isso precisa ser feito com muito rigor para não macular, eventualmente, a imagem do Romildo Rolim e do Banco", conclui.