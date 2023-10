Audic Mota assume cadeira na Assembleia Legislativa do Ceará após licença de Davi de Raimundão

O deputado estadual Audic Mota (MDB) assumiu uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) nesta quinta-feira (19). O político tomou posse após o deputado estadual Davi de Raimundão (MDB) solicitar afastamento por 120 dias para tratar de assuntos pessoais.

A cerimônia ocorreu durante a sessão legislativa e foi conduzida por uma comissão composta pelos parlamentares Sargento Reginauro (União), Osmar Baquit (PDT), Romeu Aldigueri (PDT) e Danniel Oliveira (MDB).

Natural de Tauá, na região do Sertão dos Inhamuns, Audic é graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC), pós-graduação em Direito Administrativo, Eleitoral e Tributário e ocupava o posto de assessor especial de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado do Ceará, atribuição subordinada à Casa Civil, desde março deste ano.

Mota foi vereador da Câmara Municipal da sua cidade natal, eleito em duas ocasiões. Em seguida, exerceu mandatos consecutivos na Alece, nas legislaturas 2015-2018 e 2019-2022. Na última eleição, chegou a ser candidato, mas não atingiu o número necessário de votos para assumir como titular.

Durante o rito de posse, ele manifestou satisfação em retornar ao plenário. "É com muita alegria que agradeço a todos que aqui estão, familiares e amigos. Tenho certeza que hoje temos a oportunidade de escrever novamente nosso nome, a história de Tauá e dos Inhamuns na política do estado do Ceará", pontuou.

O emedebista também agradeceu aos 55 mil eleitores que o apoiaram em 2020 e disse que seguirá com o compromisso de defender o projeto e as ações do governador Elmano de Freitas (PT). Aliados e demais colegas de Legislativo deram as boas-vindas.