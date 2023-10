Vem pra Alece: quais serviços a Assembleia Legislativa vai ofertar no domingo (22), em Fortaleza

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) realiza a primeira edição do "Vem pra Alece" no domingo (22), de 7h às 14h, com uma programação variada. Na sede do Parlamento estadual e entorno, serão ofertados serviços de mediação e gestão de conflitos, de defesa do consumidor, de promoção à cidadania, de saúde e assistência social, além de lazer e cultura.

Uma feira de orgânicos, atividades voltadas para o público infantil, espaço gastronômico, feira de artesanato e ações de empreendedorismo e direitos humanos também compõem a programação.

Veja também

Segundo o presidente da Casa, deputado Evandro Leitão (PDT), o evento busca aproximar a sociedade do Legislativo.

Evandro Leitão Presidente da Assembleia Legislativa "(Queremos que as) pessoas possam ter o entendimento de que, além de legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo, a Assembleia também tem um rol de serviço que disponibilizamos à população cearense. O 'Vem pra Alece' busca, justamente, estimular as pessoas a ter conhecimento de tudo isso feito, aqui, pela Assembleia Legislativa"

O parlamentar lembra que muitos serviços ofertados na ocasião já compõem a gama de atividades desempenhadas pela Assembleia, acessíveis tanto aos servidores da Casa quanto à população da capital e do interior.

Exemplos disso são o Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil (Ciadi), que presta atendimento voltado para o desenvolvimento de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista e com Síndrome de Down; o Procon Assembleia, uma célula de defesa do consumidor; a Procuradoria Especial da Mulher; o Escritório Frei Tito, um órgão permanente de promoção à cidadania; entre outros.

Legenda: Evandro Leitão, presidente da Alece. Foto: Dário Gabriel/Alece

O espaço promovido pela Assembleia Legislativa ainda ofertará capacitações em parceria com o Senai e apresentações artísticas com nomes selecionados durante a Assembleia Itinerante nos municípios cearenses. Confira programação do Vem pra Alece:

Espaço 1

Edifício Senador Cesar Cals - Prédio principal

8h às 14h

Visita guiada às dependências da ALECE

Exposição das Primeiras Constituições do Estado, originais e outros livros raros

Exposição "História e Memória da Educação no Ceará"

Exposição de livros e cartões QR code do INESP - Hall do Auditório Murilo Aguiar

9h

Premiação da Olimpíada Cearense de Matemática - Auditório Murilo Aguiar

10h

Lançamento do Livro: Histórias Cearenses Inspiradoras em Olimpíadas Científicas - Auditório Murilo Aguiar

Rodas de conversa no hall do edifício Senador Cesar Cals

8h30 às 9h30 - Programa Ceará Sem Fome (Comissão de Proteção Social e Combate à Fome - Dep. Larissa Gaspar)

9h40 às 10h40 - Por uma cidade justa e democrática: propostas do campo popular para o Plano Diretor de Fortaleza (Renato Roseno - presidente CDHC/EFTA, Adilson José Paulo Barbosa - Advogado EFTA e Vitória Virna - Advogada)

10h50 às 11h50 - Cada Vida Importa: A produção de dados para prevenção de homicídios na adolescência (Comitê de Prevenção e Combate à Violência - Dep. Renato Roseno)

13h às 14h - 13h às 14h - Regularização Fundiária Urbana (Dep. Missias Dias)

Rodas de conversa no auditório do Comitê de Imprensa

9h40 às 10h40 - Desafios e perspectivas da política da pessoa com deficiência (Secretaria dos Direitos Humanos - Lucas e Estela)

10h50 às 11h50 - Vinte Anos do Estatuto da Pessoa Idosa no Brasil: Avanços e Desafios (Secretaria dos Direitos Humanos - Vima Leite)

13h às 14h - Biblioterapia

Tenda de Autocuidados

8h às 14h

Acolhimento Serviço Social

Jogo das Emoções; Estante dos Afetos; Caixa da Gentileza; Mitos e Verdades sobre Saúde Mental - Células Saúde Mental, Psicologia e Práticas Restaurativas

Prevenção de Cáries e Aplicação de Flúor-Odontologia e SESI

Avaliação da Articulação Têmporo Mandibular, Tensão da Cervical e Liberação da Musculatura Facial - Fonoaudiologia

Vacinação, Verificação da Pressão Arterial, Exame de Glicemia e Orientações Clinica médica, enfermagem e analises clínicas

Atendimentos especializados e massoterapia - Fisioterapia

Acupuntura

Jogos lúdicos e psicopedagógicos/ atividades de memória e concentração- Psicopedagogia

Testes Rápidos de Memória e Estresse, atividades de memória e concentração e Orientações Relacionadas às Atividades da vida Diária - Terapia Ocupacional

Orientação Nutricional e Cálculo do Índice da Massa Corporal IMC - Nutrição

Corte de cabelo e maquiagem - SENAC

Espaço 2

Tenda da Sustentabilidade

8h às 14h

Oficinas de Compostagem e Reciclagem

Roda de Conversa "O presente e o futuro do planeta frente às mudanças climáticas" - Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (SEMA) e Célula de Sustentabilidade

Feira da Agricultura Familiar - Centro Frei Humberto e Coletivo Carná

Distribuição de Mudas - Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (SEMA)

Espaço da Reciclagem

Vivência virtual - Cagece

Tenda da Cidadania

8h às 14h

Assessoria Jurídica nas Áreas de Família, Imobiliário, Condomínio e Vizinhança - Centro de Mediação e Gestão de Conflitos

Mediação de Conflito (Triagem) - Centro de Mediação e Gestão de Conflitos

PROCON: Atendimento e Abertura de Reclamação

Emissão de Documentos - Casa do Cidadão e Secretaria de Proteção Social

Divulgação dos Canais de Comunicação e registro de demandas da Ouvidoria Parlamentar

Divulgação dos Serviços do Escritório Frei Tito (Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular)

Divulgação dos Serviços do Comitê de Prevenção e Combate à Violência Apresentação dos Serviços e atendimento às Mulheres pela Procuradoria Especial da Mulher

Orientação e Formalização do MEI; Emissão de Boletos DAS; Emissão e Orientação sobre NFS-e-Sala do Empreendedor

Tenda do CIADI - Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil

8h às 14h

Circuito funcional com material de atletismo adaptado

Apresentação da modalidade de goalball

Apresentação das modalidades de xadrez adaptado

Espaço 3

Espaço Infantil - Térreo

8h às 14h

Atividades de motricidade fina (pintura no gesso, slime, massinha de modelar, colagens, dentre outras) - CIADI

Contação de estórias - CIADI e INESP

Teatro de Fantoches - Cagece e CIADI

1º Andar - Sala A

8h às 14h - Oficina de Docinhos Gourmert - SENAI

6º Andar - Auditório Deputado João Frederico Ferreira Gomes

8h às 12h50 - Aulão do Alcance ENEM

Rua Barbosa de Freitas

8h às 14h

Feira de Artesanato e Gastronomia

Brinquedos Infantis e Brincadeiras antigas (corrida no saco, amarelinha, pular corda, vai e vem, pião, bolinha de gude, bolinha de sabão, dentre outras)

Presença das Mascotes, Pingo e Gota D'água - Cagece Vivência de Musicoterapia

Palhaçaria - SESC Cultural

Bicicletário

Apresentação da modalidade de esgrima em cadeira de rodas

Apresentações culturais no palco

10h