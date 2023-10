Deputado quer plebiscito para mudar nome de Juazeiro do Norte para 'Juazeiro de Padre Cícero'

O deputado estadual De Assis (PT) protocolou na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) um projeto de decreto legislativo para autorizar a realização de um plebiscito para consultar a população de Juazeiro do Norte sobre a mudança do nome da cidade para Juazeiro do Padre Cícero.

A proposição foi lida no Plenário da Casa durante a sessão legislativa desta terça-feira (10). Pelo que prevê a matéria, a consulta seria realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Segundo alegou o parlamentar, na proposta apresentada, a alteração para a nova nomenclatura é justificável, uma vez que o pároco a ser homenageado - em processo de beatificação - é o fundador e patriarca da localidade.

"Portanto, é correto afirmar que Juazeiro não existiria se não houvesse a figura do Padre Cícero, cuja história pessoal está definitivamente ligada à formação sócio-econômico-cultural e, sobretudo, religiosa daquele município", argumenta o petista em um trecho.

Outro ponto a ser considerado, destacou De Assis, é a relevância do clérigo no âmbito político - uma vez que ele exerceu influência na região sertaneja - e no campo religioso. No seu entendimento, a municipalidade já é referenciada pelo religioso e alterar o nome significaria um sinal de gratidão as suas contribuições.

"Que Juazeiro do Norte tenha essa toponímia mudada para Juazeiro do Padre Cícero, não constitui uma simples mudança legislativa. Significa um agradecimento pleno àquele a quem Juazeiro, o Cariri e o Ceará devem muito em matéria de crescimento e representatividade religiosa e desenvolvimento social e econômico", completou.

Projeto antigo

O intento em mudar o nome de Juazeiro do Norte para reverenciar Padre Cícero não é novo. Um projeto de decreto do ex-deputado estadual e atual vice-prefeito do Município, Giovanni Sampaio (PSD), aprovado na Alece em 2001, já previa a realização de uma convocação semelhante a que foi proposta por De Assis.

A justificativa na época era de que os romeiros que seguiam até o local de peregrinação onde está instalada a estátua do "Padim" já chamavam a cidade pelo nome sugerido - o mesmo que está sendo proposto agora.

Na década de 1980, houve um movimento em prol da troca, iniciado por um projeto de lei de autoria de um vereador e radialista da região. A mobilização não encontrou apoio na Assembleia Legislativa, que engavetou a ideia.

Em 2010, a movimentação voltou a ganhar força entre os moradores. Uma reportagem do Diário do Nordeste mostrou os detalhes da campanha, tocada pela Organização Não Governamental (ONG) Anjos Solidários, que tentava sensibilizar os juazeirenses para que a consulta fosse realizada.

Sete anos depois, em 2017, um projeto de lei do deputado e ex-prefeito Manoel Santana (PT) começou a tramitar na Alece. Ele tinha o mesmo objetivo que os demais. Além da importância do sacerdote, Santana ressaltou que sempre havia uma confusão entre a cidade cearense com sua quase homônima Juazeiro, na Bahia.