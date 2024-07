Após incêndio em plenário e sessões remotas, Alece adapta auditório para manter rotina de deputados

Com o Plenário 13 de Maio incendiado, a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) reiniciou, nesta terça-feira (2), as sessões presenciais no Auditório Deputado João Frederico Ferreira Gomes, no prédio do Anexo II, na Rua Barbosa de Freitas, em Fortaleza.

Os trabalhos legislativos foram retomados no modelo tradicional, híbrido, com participação presencial e por videoconferência de parlamentares.

Os tradicionais discursos do Primeiro Expediente voltaram acalorados, versando, principalmente, sobre o incêndio ocorrido no dia 20 de junho. Na ocasião, os deputados também comemoraram a alta hospitalar da servidora que ainda continuava internada por inalar muita fumaça. A colaboradora retornou para sua residência na segunda-feira (1º).

Plenário Esvaziado

No novo local, no entanto, não houve presença massiva de parlamentares. A sessão iniciou com poucos deputados ocupando o Auditório, preenchendo apenas as cadeiras destinadas ao que seria a nova Mesa Diretora, localizada no palco do local.

Legenda: Início da sessão plenária no Auditório Deputado João Frederico Ferreira Gomes Foto: Alessandra Castro

As demais cadeiras reservadas aos legisladores, separadas por uma fita isolante do restante do auditório, praticamente não foram ocupadas. Houve um revezamento dos parlamentares para preencher os assentos principais, com um saindo para ir ao púlpito da nova tribuna enquanto outro sentava à Mesa.

O local era o mais visado por ficar de frente para o público e para as câmeras da TV Assembleia. Nas demais cadeiras, eles ficariam de costas, uma vez que o auditório não tem a mesma formação geométrica do Plenário 13 de Maio, ovalado.

Até o final da sessão, o comparecimento de deputados presencialmente aumentou, mas a maioria deles continuou participando de forma remota.