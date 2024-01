Após entrave, prefeito do Iguatu conclui nesta sexta (12) pagamento de salários atrasados

Uma semana conturbada em Iguatu encontrou desfecho nesta sexta-feira (12), com o pagamento de todos os salários atrasados a servidores municipais. Algumas categorias há tinham sido pagas nos últimos dias, como as da Educação, da Assistência Social e da Saúde, mas a mudança no comando do município tinha travado uma parte dos recursos da Prefeitura no Banco do Brasil (BB), explica o prefeito Ednaldo Lavor (PSD).

Ele voltou ao cargo por decisão liminar no dia 3 de janeiro, um ano depois da cassação determinada pela Justiça Eleitoral. No comando do município, ficou Ronald Bezerra (Republicanos), que retomou o mandato na presidência da Câmara na última semana. Além do entrave no pagamento, houve uma guerra de narrativas sobre a responsabilidade da situação.

Tão logo reassumiu as funções no Executivo, Ednaldo Lavor comunicou à população que encontrou os cofres da Prefeitura sem recursos suficientes para o pagamento dos salários dos servidores porque "Bezerra decidiu pagar outras prioridades", deixando "quase nada" para esse fim.

O vereador, então, publicou um vídeo nas redes sociais explicando que a parcela da recomposição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para Iguatu já chegou desfalcada devido a empréstimos anteriores, o que o levou a priorizar o custeio do 13º salário, em dezembro.

O caso foi parar na polícia, com um Boletim de Ocorrência (B.O.) registrado por Bezerra contra Lavor por calúnia. Também há duas notícias de fato em andamento no Ministério Público do Ceará (MPCE) a respeito dessa morosidade.

Na última semana, o prefeito reempossado estabeleceu diálogo com os sindicatos municipais e organizou as despesas para encaminhar os pagamentos de forma progressiva. Ao Diário do Nordeste, informou que está reunindo extratos bancários e outros documentos sobre essa situação para encaminhar ao MPCE.

Resolução

O gestor se reuniu com entidades de classe na última segunda-feira (8) para discutir soluções. Na ocasião, se comprometeu a fazer os depósitos na quarta-feira (10), se não houvesse problemas bancários, mas houve.

"Na quarta, entrou o dinheiro (FPM, uma parcela do Fundeb e de outra de arrecadação própria do município) e esse valor foi retido em torno de R$ 2,3 milhões porque ele (Ronald) não pagou o INSS do mês de dezembro. Diante disso, resolvemos pagar o servidor da educação primeiro, ficando pendente os demais", informou.

Já na quinta (11), os pagamentos da Saúde e da Assistência Social foram encaminhados, restando uma parcela pequena de servidores, que seriam abrangidos por recursos do Fundo Geral. Para isso, contudo, era necessário ter uma nova senha do banco para o Executivo, mas a liberação estava travada devido ao trâmite de mudança de prefeitos.

A expectativa, segundo Lavor, era de que Banco do Brasil resolvesse esse problema até o fim do dia, destravando o dinheiro para a despesa obrigatória. A autorização, contudo, veio antes.

A categoria havia programado uma greve para o dia 17 de janeiro, mas suspendeu o ato devido ao pagamento dos salários.