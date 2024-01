Em liminar, TSE determina volta de Ednaldo Lavor ao cargo de prefeito de Iguatu

O prefeito de Iguatu, Ednaldo Lavor, e o vice-prefeito, Franklin Bezerra, eleitos no último pleito de 2020, estão de volta aos cargos após mais de um ano e meio de afastamento. A decisão liminar foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral.

Ednaldo e Franklin foram cassados por decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará em julho de 2022 por abuso de poder político. Os questionamentos judiciais dão conta de que houve desvirtuamento de propaganda institucional em sites oficiais da Prefeitura, indicando promoção pessoal dos candidatos eleitos em 2020.

Em 27 de dezembro de 2022, o mesmo ministro Alexandre de Moraes havia concedido liminar a Lavor suspendendo a realização de eleições suplementares no município, o maior da região Centro-Sul do Estado.

“Ainda que tenha havido pedido de vistas do ministro Nunes Marques em novembro de 2023, passados mais de um ano da primeira liminar e com perspectiva de julgamento da representação apenas a partir de fevereiro de 2024, o caso requer nova reflexão, principalmente pelo fato de o prefeito estar afastado do cargo”, diz um dos trechos da decisão.