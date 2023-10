Após cirurgias, Lula voltará a trabalhar do Planalto na próxima semana: 'pronto para o combate'

Após passar por cirurgias no quadril e nas pálpebras, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que a partir da próxima semana voltará a trabalhar do Palácio do Planalto. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (20), em uma videoconferência no evento de comemoração dos 20 anos do Bolsa Família.

O presidente passou pelos procedimentos no dia 29 de setembro e a previsão dos médicos é de que o processo de recuperação levasse de 3 a 4 semanas. No entanto, desde o dia 9 de outubro ele cumpre agenda, incluindo reuniões com chefes de Estado, em articulações sobre o conflito no Oriente Médio.

Luiz Inácio Lula da Silva Presidente do Brasil Eu já estou levantando sozinho, ficando em pé. O Mano Menezes já me chamou pra voltar a jogar no Corinthians, o [Fernando] Diniz está pensando em me chamar pra seleção. Eu estou pronto pro combate outra vez.

Entenda os procedimentos

Segundo a Agência Brasil, Lula tinha artrose na cabeça do fêmur do quadril direito, um tipo de desgaste na cartilagem que reveste as articulações, causando dores e até limitações de movimento. Ele passou por uma artroplastia total do quadril no dia 29 de setembro. O procedimento substitui a articulação do quadril doente por uma prótese artificial.

