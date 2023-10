Após cirurgia, Lula recebe alta hospitalar neste domingo (1º)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu alta, neste domingo (1º), após realizar cirurgias no quadril e nas pálpebras, na última sexta-feira (29), no hospital Sírio Libanês, em Brasília.

A previsão inicial era de que o presidente tivesse alta na próxima segunda (2) ou terça-feira (3), mas, segundo o G1, a equipe médica que o acompanha decidiu antecipar a liberação devido à boa recuperação de Lula.

"O paciente Luiz Inácio Lula da Silva, submetido em 29/9 a cirurgia de artroplastia total de quadril à direita e também a blefaroplastia, após boa evolução clínica, encontra-se de alta hospitalar e seguirá em reabilitação ambulatorial", diz o boletim médico divulgado nesta tarde, conforme o G1.

Artroplastia total do quadril

O presidente passou por uma artroplastia total do quadril, do lado direito do corpo. A cirurgia foi feita devido a reclamações constantes de dores, pois a cartilagem estava desgastada na articulação do quadril de Lula. A cirurgia retirou esta parte e inseriu uma prótese.

O procedimento durou cerca de 1h10. A equipe aproveitou que o presidente estava com anestesia geral para realizar uma correção nas pálpebras — cirurgia chamada de blefaroplastia. Este procedimento não havia sido informado antes, porque não estava confirmado.

O período de recuperação estimado é entre quatro e seis semanas, quando é esperado que Lula já esteja "andando com carga total e equilíbrio para ter independência nas atividades do dia a dia", segundo Polesello.