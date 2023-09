Lula passa por cirurgia de 3 horas e 'já está conversando', diz médico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou por uma cirurgia no quadril que durou 3 horas nesta sexta-feira (29). Segundo o médico Roberto Kalil, o mandatário já "está bem e conversando". O procedimento cirúrgico ocorreu sem interferências e o chefe do Executivo deve ir para o quarto nas próximas duas horas, sem a necessidade de internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Lula deve receber alta entre a próxima segunda-feira (2) e a terça-feira (3). O cirurgião informou ainda que, além da cirurgia no quadril, Lula também passou por uma correção nas pálpebras, mas que não foi informada anteriormente porque ainda não estava confirmada.

De acordo com Kalil, Lula está com forças nos membros inferiores e, por isso, a equipe médica tem a expectativa de que ele levante da cama e faça exercícios "o mais rápido possível". Neste primeiro momento, ele deve ser auxiliado com um andador para se movimentar.

Nas redes sociais, a equipe de Lula confirmou que os procedimentos seguiram sem intercorrências e que ele "já acordou e se recupera bem".

O presidente deu entrada, por volta das 8 horas desta sexta, no hospital Sírio Libanês, em Brasília. Quando tiver alta do hospital, o presidente vai para o Palácio da Alvorada, residência oficial, de onde também despachará ao longo de quatro semanas, enquanto se recupera totalmente da cirurgia.

A assessoria de Lula informou que o presidente não fará nenhuma viagem no período de quatro a seis semanas após a cirurgia. O próximo giro internacional do presidente deve ser a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28), em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, no fim de novembro, seguida de uma visita à Alemanha, no início de dezembro.