Apesar da pandemia, Prefeitura de Fortaleza estima orçamento de R$ 42 bilhões até 2024

Com orçamento previsto em R$ 42,5 bilhões, o Plano Plurianual 2022-2025 (PPA) de Fortaleza deve ser votado na semana que vem pelos vereadores na Câmara Municipal. O Projeto de Lei do prefeito José Sarto (PDT) deu entrada em regime de urgência na Casa ainda quarta-feira (1º) e, de acordo com o Executivo, foi construído com base em um cenário de maior estabilidade da pandemia na Capital.

Apesar de considerar condições mais otimistas com a retomada da economia e avanço da vacinação nos próximos meses em Fortaleza, o secretário do Planejamento, Orçamento e Gestão, Marcelo Pinheiro, argumenta que, especificamente para o ano que vem, as projeções de investimentos ainda são de viés conservador, considerando os efeitos da crise sanitária. Leia também Política Mesmo com segunda onda da pandemia, Fortaleza prevê aumento de investimentos para 2022 Política Com previsão de R$ 716 mi em investimentos, LDO 2022 é aprovada pelos vereadores em 1ª discussão Efeitos da pandemia "Hoje alcançamos uma retomada efetiva da economia, uma melhora. A gente observa o dinamismo da cidade, um decreto de isolamento mais brando, mas observando os cuidados. Também há a retomada do comércio e então uma atividade econômica já sendo reaquecida", argumenta o secretário. As áreas com maior volume de recursos são: Saúde R$ 12 bilhões (28,4%); Educação R$ 9,7 bilhões (22,8%); e Urbanismo R$ 3,8 bilhões (8,97%).

No atual estágio, o projeto é submetido à Comissão de Orçamento da Câmara Municipal, e deve receber emendas modificativas, propostas pelos 43 vereadores. Essas mudanças podem ser aprovadas ou não em plenário posteriormente. Marcelo Pinheiro destaca ainda que a elaboração do PPA não previu a redução de intenção de investimentos em determinadas áreas, por decorrência da pandemia. Marcelo Pinheiro Secretário de Planejamento Como é um plano a médio prazo, a gente consegue blindar um pouco a pandemia sem grandes repercussões, com exceção ainda da cautela que nós precisamos ter nesse primeiro ano, ainda lidando com o novo normal, um cuidado especial em 2022 Legenda: Secretário Marcelo Pinheiro entregou o PPA ao presidente da Câmara, Antônio Henrique (PDT), ainda no início da semana Foto: CMFor O Plano Plurianual vigente, referente ao período 2018-2021, previa receitas de mais de R$ 34 bilhões. Ele foi o primeiro orientado pelo projeto Fortaleza 2040, apresentado pelo então prefeito Roberto Cláudio (PDT) em 2017. Números

De acordo com a Sepog, o orçamento do PPA para os próximos quatro anos, considerado de médio prazo, é de R$ 42,5 bilhões, sendo R$ 27,5 bilhões (64,6%) para os chamados programas finalísticos, aqueles que garantem o funcionamento de escolas e hospitais.

Outros 30% do orçamento são recursos para programas administrativos, utilizados para o funcionamento da Administração Pública.

O restante, cerca de 5%, engloba verbas dos “Programas Especiais”, pagamento de dívidas e de sentenças judiciais, por exemplo.