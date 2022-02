Apenas 4% dos cearenses lembram de todos os votos nas eleições de 2018, diz pesquisa

Os votos nas eleições de 2018 parecem ter caído em esquecimento para boa parte dos cearenses. Pesquisa do Instituto Opnus, obtida com exclusividade pelo Sistema Verdes Mares, revela que apenas 4% da população do Estado lembram de todos os votos que deram no pleito passado, quando foram eleitos o presidente da república, o governador, dois senadores, além dos deputados estaduais e federais.

O levantamento também mostra que 18% dos cearenses não lembram de nenhum dos candidatos que votaram; e quando o recorte é somente para os cargos legislativo - senador, deputado federal e estadual - esse número aumenta para 58%.

Entre os cargos majoritários, 44% dos cearenses ouvidos não lembram em quem votaram para presidente em 2018 e 42% não lembram quem escolheram para governador.

Foto: Divulgação Instituto Opnus

A pesquisa, realizada entre os dias 9 e 14 de fevereiro deste ano, se refere ao 1º turno das eleições de 2018. Para o resultado, o Instituto Opnus realizou 2.200 entrevistas presenciais domiciliares, com pessoas de 16 anos ou mais, residentes em 101 municípios.

A margem de erro, segundo o Opnus, é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos para os resultados totais da amostra, com um Intervalo de Confiança de 95%.

Perfil dos entrevistados

O total dos entrevistados correspondeu a 52% do público feminino e 48% do masculino. Dentre os que revelaram lembrar dos votos para todos os candidatos, a maioria é do sexo masculino (7%), boa parte está na faixa etária de 16 a 24 anos (6%) e de 25 a 34 anos (6%), se destacando mais a população com ensino superior completo (8%).

Entre os que não lembram de nenhum dos votos, a maioria são mulheres (22%), pessoas na faixa etária de 35 a 44 anos (19%), e entre eleitores que estudaram até o 9º ano (24%).