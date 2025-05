TCU abre concurso público com salário de mais de R$ 15 mil e 40 vagas imediatas; veja edital

O Tribunal de Contas da União (TCU) lançou edital de concurso público para o cargo de Técnico Federal de Controle Externo (TEFC). As informações do certame foram publicadas na edição de quarta-feira (22) do Diário Oficial da União (DOU).

Ao todo, são ofertadas 40 vagas para provimento imediato, além de formação de cadastro de reserva de 20 vagas. O salário inicial é de R$ 15.128,26, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As inscrições estarão abertas exclusivamente pela internet no site do Cebraspe, banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 70, com possibilidade de isenção para candidatos de baixa renda inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea.

Quem pode concorrer

Para participar, é necessário possuir certificado de conclusão do ensino médio, emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Entre as atribuições do cargo estão atividades administrativas e logísticas de apoio às competências institucionais do TCU.

O concurso prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência (10%) e para candidatos negros (20%), conforme a legislação vigente.

Etapas do concurso

A seleção será composta por duas etapas:

Primeira etapa: provas objetivas (com 120 questões, sendo 50 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos) e uma prova discursiva, que inclui duas questões e uma peça técnica. Ambas as provas são de caráter eliminatório e classificatório.

Segunda etapa: curso de formação, de caráter eliminatório, realizado em Brasília.

Todas as etapas, incluindo as avaliações presenciais, ocorrerão na capital federal.

Provas objetivas

50 questões de conhecimentos básicos

70 questões de conhecimentos específicos

Caráter eliminatório e classificatório

Prova discursiva

Duas questões e uma peça técnica

Caráter eliminatório e classificatório

Programa de formação presencial em Brasília

Caráter eliminatório, com carga mínima de 60 horas, podendo ser realizado inclusive em finais de semana e feriados

Conteúdos das provas

Língua Portuguesa

Noções de Informática

Raciocínio Lógico

Noções de Direito Constitucional e Administrativo

Ética no Serviço Público

Conhecimentos Específicos:

Administração Pública

Controle Externo da Administração Pública

Orçamento Público e Finanças Públicas

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)

Gestão de Pessoas, entre outros

Cronograma

As provas objetivas estão previstas para serem aplicadas no turno da manhã, com duração de 3h30, e a discursiva no turno da tarde, com duração de 2h30. O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Período de solicitação de inscrição: 30 de maio a 17 de junho (das 10h do primeiro dia às 18h do último dia, pelo horário oficial de Brasília)

Data final para o pagamento da taxa de inscrição: 20/6/2025

Aplicação das provas objetivas e discursiva: 3/8/2025

Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas: 8/8/2025

Divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva: 29/8/2025

