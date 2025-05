Enel abre inscrições para curso de formação de eletricistas com 240 vagas no Ceará; veja detalhes

A Enel Ceará, em parceria com o SENAI, anunciou que estão abertas as inscrições para o curso de formação de eletricistas. Com número ampliado, a iniciativa conta com 240 vagas disponíveis.

Os interessados devem se inscrever por meio deste link, com preenchimento de formulário. As oportunidades são destinadas a maiores de 18 anos e que tenham o ensino médio completo. As vagas serão distribuídas nos municípios de Cascavel, Caucaia, Fortaleza, Maracanaú e Sobral.

Durante a formação, será disponibilizada bolsa mensal para auxílio-transporte e alimentação.

Conforme a Enel Ceará, o curso visa suprir a demanda de mão de obra especializada no estado, além de permitir a capacitação e profissionalização de centenas de pessoas.

"Cursos de formação como esse são fundamentais para fortalecer a capacitação da mão de obra local e abrir portas para quem busca se profissionalizar e ingressar no mercado de trabalho, especialmente em um serviço tão essencial como a de distribuição de energia", afirma Cilana Braga, responsável de Sustentabilidade da Enel.

Aulas

As aulas acontecerão no Centro de Treinamento Avançado do Senai, localizado na Barra do Ceará (Fortaleza), e em Sobral, e terão duração de dois meses.

Para isso, a Enel Ceará vai disponibilizar para os alunos uma bolsa mensal para auxílio-transporte e alimentação. Ao concluir a formação, os aprovados terão a chance de participar do processo seletivo da concessionária.

Serviço

Curso de formação de eletricistas em Cascavel, Caucaia, Fortaleza, Maracanaú e Sobral

Quando: turmas a partir de maio

Vagas: 240 vagas

Inscrições: Por meio deste link

Auxílio: Bolsa mensal para transporte e alimentação

Requisitos: Idade mínima de 18 anos e Ensino Médio completo