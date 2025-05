Cimento Apodi oferece vagas de emprego em municípios do Ceará

A Cimento Apodi, companhia de fabricação de produtos relacionados à construção civil, abriu 12 vagas de emprego em diferentes áreas e municípios do Ceará e Rio Grande do Norte. As oportunidades estão distribuídas entre Fortaleza, Caucaia, Quixeré, Chorozinho (CE) e São José de Mipibu (RN). As inscrições podem ser feitas até 26 de maio, exclusivamente pelo site de recrutamento da empresa.

As vagas são oferecidas nos regimes efetivo, temporário e cadastro no banco de talentos. A empresa também disponibilizou o Banco de Talentos PCD, direcionado a pessoas com deficiência interessadas em integrar a equipe.

Alguns cargos não exigem experiência anterior. O processo seletivo é totalmente online, com informações detalhadas sobre requisitos e benefícios disponíveis na plataforma de inscrição.

Confira as vagas disponíveis:

Analista Administrativo Jr - Facilities (Fortaleza-CE)

Banco de Talentos PCD (Quixeré-CE)

Coordenador(a) de Produção (Quixeré-CE)

Coordenador(a) de Suprimentos - Serviços (Fortaleza-CE)

Especialista em ESG (Fortaleza-CE)

Gerente de Projetos de Engenharia (Quixeré-CE)

Jovem Aprendiz - DHO (Fortaleza-CE)

Líder de CD (Chorozinho-CE)

Mecânico de Manutenção II (Fortaleza-CE)

Motorista Operador de Bomba (São José de Mipibu-RN)

Operador(a) de Painel Central II (Caucaia-CE)

Técnico em Segurança do Trabalho e Meio Ambiente Pleno (Caucaia-CE)

