Secretaria da Segurança Pública abre seleção de estágio de nível superior; veja vagas e remuneração

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) está com inscrições abertas para seleção de estágio de nível superior com 24 vagas imediatas e 120 para cadastro de reserva. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) da última sexta-feira (16).

Podem se candidatar estudantes matriculados em instituições de ensino superior, conveniadas com o Governo do Ceará, e que tenham obtido média global igual ou superior a 7. É preciso ainda ter cursado, no mínimo, 50% dos créditos requeridos.

Estudantes dos dois últimos semestres não podem participar da seleção. Conforme o edital, 10% das vagas são destinadas para candidatos com deficiência.

Veja distribuição de vagas por curso:

Direito - 4 vagas

Ciências Contábeis - 3 vagas

Administração de Empresas - 6 vagas

Tecnologia da Informação - 5 vagas

Jornalismo ou Publicidade - 2 vagas

Psicologia - 6 vagas

Remuneração e benefícios

Os selecionados receberão bolsa mensal no valor de R$ 871,68, acrescida de auxílio-transporte, em dinheiro, proporcional aos dias efetivamente estagiados e seguro de vida. A jornada de atividades é de quatro horas diárias e 20 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de junho, preenchendo uma ficha de cadastro no site da SSPDS. A seleção será feita por análise do currículo/histórico escolar, e entrevista. As fases têm caráter eliminatório e classificatório.

O prazo de validade da seleção é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

