Concurso da PF para área administrativa reabre inscrições para 192 vagas com salário de até R$11 mil

O concurso da PF (Polícia Federal) para a área administrativa reabriu as inscrições, que haviam sido encerradas na quarta-feira (21). A medida foi necessária após o Cebraspe, que é a banca organizadora, apresentar instabilidade no sistema.

Segundo o aditivo de edital, agora os interessados têm até as 18 horas desta sexta-feira (23) para confirmar participação no processo seletivo e enviar a documentação necessária.

As inscrições devem ser feitas no site do Cebraspe. A taxa varia de R$ 90 a R$ 110, dependendo do nível de escolaridade exigido pelo cargo. Apesar do novo prazo de inscrição, a data limite para pagamento da taxa permanece nesta sexta (23).

O certame

O concurso oferta 192 vagas voltadas para candidatos de níveis médio e superior, com salários de até R$ 11.070,93. Do total de oportunidades, 20% são reservadas para candidatos negros e 5% para pessoas com deficiência. Há previsão de cadastro de reserva.

NÚMERO DE VAGAS DO CONCURSO DA PF POR CARGO

Nível médio:

Agente administrativo: 100 vagas

Nível superior:

Administrador: 6

Assistente Social: 13

Contador: 9

Enfermeiro: 3

Estatístico: 4

Farmacêutico: 2

Médico clínico: 11

Médico ortopedista: 5

Médico psiquiatra: 19

Nutricionista: 1

Psicólogo clínico: 4

Psicólogo organizacional: 2

Técnico em Assuntos Educacionais (TAE) da área de Pedagogia: 10

Técnico em Comunicação Social: 3

Provas

O concurso será composto por duas avaliações, sendo uma objetiva e outra discursiva. Elas serão aplicadas em 29 de junho em todas as capitais do País, além do Distrito Federal. Para as vagas de nível superior, o certame será aplicado durante o período da manhã e, à tarde, para o médio.

A prova de múltipla escolha é composta 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório.

Segundo o edital, haverá ainda avaliação biopsicossocial para candidatos com deficiência e procedimento de heteroidentificação para participantes negros.

Cronograma do concurso

Inscrições: até 23 de maio

Pagamento da taxa de inscrição: 23 de maio

Provas: 29 de junho

Resultado final: 5 de novembro

