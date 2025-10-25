Prova Nacional Docente tem mais de 1 milhão de inscrições
As provas serão aplicadas às 13h30 deste domingo (26), com abertura dos portões ao meio-dia.
A primeira edição da Prova Nacional Docente (PND) acontece neste domingo (26) em todo o país. O exame tem o intuito de avaliar o nível de conhecimento dos futuros professores, além de auxiliar os estados e municípios na seleção de novos profissionais.
A prova é organizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com o Ministério da Educação (MEC).
No total, mais de 1 milhão de pessoas se inscreveram para o exame. O MEC disponibilizou o cronograma da prova, que terá a abertura dos portões às 12h00, início da avaliação às 13h30 e término previsto para as 19h00.
Os participantes podem conferir o local, os horários e as datas de realização do exame por meio do Sistema PND, que disponibiliza o Cartão de Confirmação com todas as informações.
Sobre a prova
A PND faz parte do Programa Mais Professores para o Brasil, lançado pelo Governo Federal. Essa é a primeira edição do exame, que visa o reconhecimento e a qualificação da educação básica do país.
Dividida em duas partes, a prova avalia a formação geral docente, com 30 questões objetivas e uma questão discursiva, voltada à análise do domínio da norma-padrão da língua portuguesa.
A segunda parte é composta por 50 questões de múltipla escolha, voltadas para situações-problema e estudos de caso de cada área de formação.
No total, participarão do exame 17 áreas de licenciatura, sendo Pedagogia a que lidera o número de inscritos.