Notas do CNU são divulgadas nesta quarta (12)

Resultado das provas objetivas define quem segue para a etapa discursiva em dezembro.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:09)
Papo Carreira
Um grande sala de aula com diferentes pessoas fazendo uma prova.
Legenda: Candidatos podem acessar resultados individuais e as listas gerais de classificação por cargo.
Foto: Divulgação/Mec

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgam, nesta quarta-feira (12), a partir das 10h, os resultados das provas objetivas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU ou CNU 2).

No site do concurso, os candidatos podem consultar os gabaritos definitivos das provas objetivas, as respostas aos recursos apresentados contra os gabaritos preliminares, os espelhos dos cartões-resposta, os resultados individuais definitivos, as listas de classificação de todos os cargos e a tabela com as notas mínimas exigidas para classificação em cada função.

As provas objetivas da segunda edição do CPNU foram aplicadas no dia 5 de outubro, em 228 cidades de todo o País, visando preencher 3.652 vagas na Administração Pública Federal.

Veja o passo a passo para a consulta do resultado:

Painel de controle de site de concursos com seis opções: Concursos Abertos (para ver concursos), Minhas Inscrições (para ver as inscrições realizadas), Solicitações (para ver o status das solicitações), Recurso Contra Gabarito (para abrir e visualizar recursos), Editar Dados Pessoais (para gerenciar os dados) e Títulos (para enviar e gerenciar títulos e documentos pessoais).
Foto: Divulgação/MGI

  1. Na Área do Candidato, disponível no endereço eletrônico, o usuário acessa o menu;
  2. Clique na opção “Minhas Inscrições”, localize o card referente à inscrição do CPNU 2 e clique no botão “Ver Resultado”:
  3. Após clicar em “Ver Resultado”, o participante será direcionado para visualizar o resultado da prova objetiva e o espelho do cartão-resposta

Com os resultados, os candidatos vão saber se foram aprovados para a prova discursiva, prevista para dezembro. 

Transparência e detalhamento dos resultados

O MGI e a FGV disponibilizam um extrato individual de resultados, que detalha as notas obtidas por cada candidato. O documento apresenta o número de acertos e a pontuação alcançada nas provas de conhecimentos gerais.

Nas provas de conhecimentos específicos — aplicadas aos blocos 1 a 7 — o extrato mostra o total de acertos e a nota obtida em cada eixo temático, respeitando os pesos distintos de cada área.

Já no bloco 8, o candidato pode visualizar o desempenho em língua portuguesa, realidade brasileira, noções de Direito, Matemática e Saúde, além do total de acertos. No bloco 9, constam os resultados em língua portuguesa, realidade brasileira, noções de Direito, Regulação e Agências Reguladoras, e o total de acertos.

Em todos os casos, as pessoas candidatas têm acesso à nota final da prova objetiva, à situação no exame e à classificação para as fases seguintes — 2, 3 e 4 — do certame.

Confira o cronograma oficial do CPNU 2

  • Disponibilização da imagem do cartão de respostas: 12/11/2025
  • Convocação para prova discursiva: 12/11/2025
  • Convocação para confirmação de cotas e PcD: 12/11/2025
  • Convocação para a avaliação de títulos: 12/11/2025
  • Envio de títulos: de 13 a 19/11/2025
  • Cartão de confirmação de inscrição para prova discursiva: 1º/12/2025
  • Prova discursiva (para habilitados na 1ª fase): 7/12/2025
  • Procedimentos de confirmação de cotas: de 8 a 17/12/2025
  • Resultado preliminar da avaliação de títulos: 2/1/2026
  • Divulgação da nota preliminar da prova discursiva: 6/1/2026
  • Pedidos de revisão das notas da discursiva: de 7 a 8/1/2026
  • Divulgação da 1ª lista de classificação: 30/1/2026
