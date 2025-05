Inscrições para concurso Conab são prorrogadas; veja nova data

As inscrições para o concurso público da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) foram prorrogadas até quarta-feira (20). Os interessados podem se inscrever por meio do site do Instituto Consultam, que organiza o certame.

No momento da inscrição, é necessário pagar uma taxa que varia conforme a formação de cada candidato. Para nível médio, a taxa é de R$ 50, enquanto para nível superior ela é de R$ 80. O pagamento também foi prorrogado, até esta quinta-feira (21).

O concurso oferece, ao todo, 403 vagas divididas entre diversos cargos e áreas. As oportunidades são para todo o Brasil, inclusive na matriz, em Brasília.

>>> Veja edital

Salários

Os salários variam de R$ 8.140,88, para Analista, e R$ 3.459,87 para Assistente. Além da remuneração, os selecionados poderão contar com benefícios como seguro de vida, auxílio-alimentação e auxílio-escola, por exemplo.

Data e etapas

Serão quatro etapas de seleção: Prova Objetiva; Prova Discursiva; Procedimento de Heteroidentificação, para candidatos que concorrem às vagas reservadas a pretos e pardos, e Avaliação Biopsicossocial.

Conforme o edital do certame, as provas serão aplicadas no dia 13 de julho.

Confira o cronograma do concurso

Período de inscrições: Até dia 20 de maio

Solicitação de isenção da taxa: Até dia 21 de maio

Homologação das inscrições: 4 de junho

Disponibilização do cartão de identificação: 9 de julho

Aplicação das provas: 13 de julho

Divulgação dos gabaritos oficiais: 14 de julho

Resultado definitivo das provas objetivas: 23 de julho

Resultado definitivo da prova discursiva: 6 de agosto

Resultado do concurso: 4 de setembro

