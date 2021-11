Exame Nacional de Residência está com inscrições abertas

A segunda edição do Exame Nacional de Residência (Enare) 2021/2022 está com inscrições abertas. O processo seletivo oferece programas de Residência Médica e Residência Multiprofissional e Uniprofissional em diversas instituições do país.

As inscrições devem ser feitas pelo site do Enare até o dia 8 de novembro de 2021. A prova objetiva será aplicada no dia 12 de dezembro. Profissionais formados e estudantes do último período estão aptos a participar do processo.

Ao todo, são 3.214 vagas distribuídas em todos os estados, sendo 2.352 para Residência Médica e 862 de Residência Uni e Multiprofissional. Neste ano, 78 instituições estão participando, dentre elas, entidades vinculadas ao Ministério da Saúde, hospitais das Forças Armadas e instituições com outros vínculos públicos.

Os programas têm duração de dois a cinco anos e oferecem oportunidades para especialidades como fisioterapia, enfermaria, biomedicina, farmácia, medicina veterinária, educação física, entre outros.

O Enare foi criado pelo Ministério da Educação (MEC) e é realizado pela Empresa Brasileira de Serviços hospitalares (Ebserh), estatal vinculada à pasta. O objetivo é otimizar a forma de selecionar os residentes, oferecendo benefícios para as instituições e para os próprios candidatos.

