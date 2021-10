Universidade de Fortaleza oferta 940 vagas para cursos online gratuitos

O Centro de Formação Profissional (CFP), instituição vinculada à Universidade de Fortaleza (Unifor), está com 940 vagas abertas para cursos online e gratuitos.

As inscrições iniciam nesta quinta-feira (28), das 8h às 18h, através do site. Os interessados devem informar o CPF ao realizar o cadastro.

As matrículas serão realizadas de acordo com a ordem de acesso e enquanto o limite de vagas não for esgotado. As aulas serão iniciadas no dia 8 de novembro.

Requisitos para inscrição

Estar em situação de vulnerabilidade social (situação socioeconômica de poucos recursos financeiros e pouco acesso a oportunidades, podendo ocorrer por questões de: moradia, nível de renda e de escolaridade, desemprego, renda mensal de até um salário mínimo e/ou beneficiários de programas sociais governamentais);

Ter, no mínimo, Ensino Fundamental completo;

Ter a partir de 16 anos;

Ter renda mensal equivalente de até um salário mínimo;

Não ser universitário;

Ter acesso a equipamentos com câmera e microfone como celular, notebook ou computador para participar das aulas pela internet.

Só é permitida uma inscrição em um único curso de formação e em uma única oficina de orientação no mercado de trabalho por pessoa (em caso de mais de uma inscrição em cada modalidade, essa será automaticamente cancelada).

O inscrito deve concordar com todos os requisitos e estar ciente que, em caso de informação divergente, terá sua inscrição anulada.

Confira a lista completa dos cursos ofertados

Assistente de Controle de Qualidade (Manhã)

Assistente de E-commerce/Loja Virtual (Tarde)

Atendente de Farmácia (Noite)

Atendimento ao Público (Manhã)

Auxiliar Administrativo (Noite)

Auxiliar Administrativo (Tarde)

Auxiliar Básico de Logística (Manhã)

Auxiliar de Cozinha (Tarde)

Auxiliar de Recursos Humanos (Tarde)

Contabilidade Básica nos processos de Gestão Empresarial (Tarde)

Curso para Escreventes e Auxiliares de Cartório (Tarde)

Empreendedorismo e Gestão de negócios (Tarde)

Formação de Garçom (Manhã)

Higienização e Manipulação dos Alimentos (Noite)

Interpretação de Projetos Arquitetônicos (Manhã)

Liderança e Gestão de Pessoas (Manhã)

Manutenção de Computadores (Noite)

Rotinas Trabalhistas e Previdenciárias para Rh (Noite)

Vendedor Lojista (Tarde)