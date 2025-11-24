Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (24)

O Ceará tem concursos públicos e seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira (24). Há vagas em várias localidades, desde a Capital ao Interior, e com salários de até R$ 16.495.

Veja as inscrições abertas no Ceará

Prefeitura de Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza lançou edital de seleção pública com 32 vagas para o Sistema Único de Assistência Social (Suas). As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior de Pedagogia e Terapia Ocupacional.

As inscrições já estão abertas e seguem até as 23h59 do dia 14 de dezembro, exclusivamente pelo Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza. A taxa de inscrição é no valor de R$ 120, e o pagamento deverá ser efetuado até a data de vencimento do boleto.

As vagas são para convocação imediata e para formação de cadastro de reserva. O edital ainda prevê reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência, conforme a legislação vigente. A remuneração prevista é de R$ 2.949,77, além de auxílio-transporte e auxílio-refeição.

>> Confira o edital

UFC

A Universidade Federal do Ceará (UFC) abriu uma seleção pública com 66 vagas para professor. Os profissionais devem atuar nas unidades de Fortaleza, Sobral, Russas, Itapajé, Quixadá ou Crateús. Os salários iniciais variam entre R$ 3 mil e R$ 13,2 mil

Interessados devem se inscrever a partir das 10 horas do dia 2 de dezembro, exclusivamente no site do concurso, até o dia 12 do mesmo mês.

Secretaria de Educação de Icapuí

No interior do Ceará, a prefeitura de Icapuí abriu inscrição de seleção pública para a contratação de professores e gestores escolares, com 303 vagas, sendo 52 imediatas e 251 para cadastro de reserva. As remunerações iniciais variam de R$ 1.518,00 a R$ 5.000,00.

As inscrições se encerram neste 24 de novembro, e pode serem feitas pelo site da Fundação CETREDE, responsável pelo certame. A taxa é de R$ 125,00 ou R$ 140,00, a depender do cargo pretendido.

>> Acesse o edital do processo seletivo

Secretaria de Educação de Eusébio

A Prefeitura de Eusébio está com inscrições abertas para 423 vagas de concurso público para a área da educação. As oportunidades são voltadas para candidatos com ensino superior completo e incompleto (auxiliar de sala).

Há oportunidades para funções como:

Professor (diversas áreas) — 349 vagas;

Auxiliar de sala — 65 vagas;

Psicopedagogo — 4 vagas;

Educador Social — 3 vagas;

Pedagogo — 2 vagas.

Os salários são de até R$ 5.486 e as inscrições seguem abertas até 26 de novembro, pelo site do Consulpam, banca organizadora do certame.

Para participar é necessário pagar uma taxa de até R$ 160, a depender da vaga. Inscritos no CadÚnico e doadores de sangue e de medula podem solicitar a isenção do valor ao se candidatar.

>> Acesse edital do concurso

Câmara Municipal de Independência

A Câmara Municipal de Independência, no interior do Ceará, está com inscrições abertas para concurso público. São oferecidas pela Casa Legislativa 10 vagas em diferentes níveis de ensino e para diversos cargos administrativos.

>>> Confira o edital

As inscrições tiveram início na última quinta-feira (6) e seguem até o dia 7 de dezembro, exclusivamente pelo site do Instituto Seletiva, responsável pelo certame.

Os valores das inscrições variam entre R$ 80 e R$ 95, conforme o nível de escolaridade do candidato.

Prefeitura de Eusébio

A Prefeitura de Eusébio, na Grande Fortaleza, lançou edital para concurso público de níveis médio e superior, com 423 vagas imediatas para a Educação. A carga horaria semanal é de 40h, e os salários-base variam de R$ 1.858,34 a R$ 5.486, a depender do cargo.

As inscrições já estão abertas, são exclusivamente feitas na página do Instituto Consulpam e seguem até o dia 26 de novembro. O valor da inscrição varia conforme o nível de escolaridade da vaga: R$ 120 (nível superior incompleto) e R$ 160 (nível superior completo).

Concurso Caixa

A Caixa Econômica Federal está com inscrições abertas para 184 vagas imediatas de nível superior distribuídas em todo o País.

Os cargos ofertados são os de:

Arquiteto;

Engenheiro Civil;

Engenheiro de Segurança;

Engenheiro Elétrico;

Engenheiro Mecânico;

Médico do Trabalho.

Para as funções de Arquiteto e Engenheiro, a jornada diária é de 8 horas, com remuneração mensal de R$ 16.495. Para o cargo de Médico do Trabalho, a jornada prevista é de 6 horas diárias, com salário de R$ 12.371 mensais.

Para participar é necessário se inscrever até 8 de dezembro no site da Cesgranrio, banca responsável pelo certame.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 68. Doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção de taxa até a próxima sexta-feira (14).

>> Acesse edital do concurso

Oficial temporário da Marinha

A Marinha está com inscrições abertas para nove vagas de Serviço Militar Voluntário (SMV) temporário como Oficial de 2ª Classe da Reserva da Marinha (RM2). Os selecionados serão lotados em Fortaleza.

Com salário inicial de R$ 9 mil, as oportunidades são voltadas para Oficial Temporário em diferentes áreas:

Cirurgião-dentista (endodontia) — 1 vaga;

Ciências Contábeis — 3 vagas;

Psicologia — 1 vaga;

Segurança do Tráfego Aquaviário (STA) — 1 vaga;

Engenharia elétrica — 1 vaga;

Pedagogia — 1 vaga;

Letras Português — 1 vaga.

As inscrições acontecem pelo site do Comando do 3º Distrito Naval e seguem abertas até 8 de janeiro de 2026.

Interessados devem pagar a taxa de R$ 140 para participar. Beneficiários do Cadastro Único e membros de famílias de baixa renda podem solicitar a isenção do valor entre esta segunda e quarta-feira (12).

>> Confira o edital do processo seletivo

Outras seleções

Imparh

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) publicou edital de seleção com 936 vagas para cursos de português e idiomas estrangeiros. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de dezembro pelo site do Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza.

Os interessados em participar podem escolher entre os cursos de alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e português.

>>> Veja o edital

Para se inscrever, é necessário cumprir os seguintes requisitos:

Ter concluído ou estar cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental;

Ter idade mínima de 14 anos completos até a data de encerramento das inscrições.

Do total de oportunidades, 50% são voltadas exclusivamente para estudantes da rede pública de ensino - municipal, estadual ou federal - que cursam do ensino fundamental até o médio. Já a outra metade é para a ampla concorrência.

Caso as vagas exclusivas não sejam preenchidas totalmente, elas poderão ser remanejadas para a ampla concorrência. O movimento inverso também pode acontecer, a depender do número de inscrições.

Casas de Cultura da UFC

As Casas de Cultura Estrangeira da Universidade Federal do Ceará (UFC) abrem inscrições para o semestre 2026.1. Os interessados podem se inscrever a partir do dia 20 de novembro, às 9h, através do site oficial da seleção.

Ao todo, 1.156 vagas são ofertadas, sendo 445 para ingressantes no semestre inicial e 711 para interessados em realizar o teste de nível.

As provas vão ser realizadas no dia 18 de janeiro de 2026. Enquanto os candidatos do nível inicial vão responder ao exame no período da manhã, os candidatos do teste de nível vão fazer a prova no período da tarde.

A taxa de inscrição no processo seletivo é de R$ 90, sendo um valor único. Apesar de ser um curso isento de mensalidades, um valor precisará ser pago pela matrícula, que será informado em uma data posterior. As inscrições podem ser realizadas até o final do dia 8 de dezembro, de acordo com os horários de Fortaleza.